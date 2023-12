Son muy famosos los 'NostraPacus' durante las retransmisiones de Tiempo de Juego, es decir, que Paco González, presentador y director del programa líder de la radio deportiva del fin de semana, comente algo sobre un encuentro o sobre un jugador y ocurre justo todo lo contrario al momento.

Antes del comienzo del encuentro entre el Atlético de Madrid y el Almería, que arrancó este domingo a las 14:00h en el Cívitas Metropolitano, Paco González desveló su 'NostraPacus' más increíble en relación a uno de los campeones del mundo con España y que realizó hace 20 años durante una tertulia, por aquel entonces, en 'El Larguero', de la Cadena SER.

Paco hizo esta confesión después de que un amigo, que se dedica a escuchar lo que se contaba en los programas deportivos hace 20 años, se lo enviara durante los últimos días. Esa 'rajada' fallida sobre ese campeón del mundo la puedes escuchar en el audio que aparece a continuación.

Audio

Ese 'NostraPacus' no fue el único que sacó a la luz el propio Paco, ya que también desveló el fichaje que aconsejó en su momento nuestro compañero Antonio Ruiz al presidente del Atlético del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo: El exjugador danés del Real Madrid Thomas Gravesen.

Thomas Gravesen y Guti, durante un encuentro ante el Atlético de MadridCordon Press





Atlético de Madrid - Almería

La confesión de Paco González se produjo, como señalamos, antes de que comenzara el choque entre el Atlético de Madrid y el Almería. Encuentro que parecía sentenciado por parte rojiblanca tras los dos goles de Álvaro Morata y Ángel Correa antes del descanso, y más cuando enfrente tienes a un rival, que es colista, y que todavía no conoce la victoria en LaLiga, pero en la segunda mitad, los de Garitano reaccionaron y acortaron distancias a través de Leo Baptistao.

Memphis Depay y Álvaro Morata se saludan mientras se intercambian durante el partidoEFE

Finalmente la victoria cayó de lado local, pero con un sufrimiento inesperado al término de los primeros 45 minutos. Los tres puntos dejan a los colchoneros a cinco del Real Madrid, aunque con un partido menos, el que disputará el próximo 23 de diciembre ante el Sevilla y que se aplazó en su momento por la llegada de la DANA a Madrid.

El Almería, por su parte, sigue colista sin haber conocido la victoria en 16 jornadas que llevamos de campeonato. Además, los de Garitano cayeron en Copa del Rey ante el Barbastro de la 2ª RFEF.

La predicción 'histórica' de Paco González

Sin ninguna duda, el 'NostraPacus' desvelado este domingo en Tiempo de Juego podría entrar al top-3 de Paco González y es que el director del programa llegó a asegurar hace 20 años que el exjugador del Fútbol Club Barcelona, Andrés Iniesta, no iba a ser un jugador de 8 años en Primera División, o de 30 veces internacionalidades, porque no iba a encontrar a un entrenador que le pusiera 10 encuentros consecutivos.

"Ahí empezamos a ganar el Mundial", bromeaba Paco González. "No tenía el gol de Julen Guerrero y la velocidad de Pablo Aimar y los entrenadores no iba a ver lo bueno que era", añade Paco, que confiesa a su vez que algunos de los comentaristas presentes en la tertulia donde dijo eso estaban de acuerdo con él, aunque no dijo el nombre de nadie.

Atlético de Madrid-Almería, en Youtube

Si te perdiste el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Almería puedes conocer lo que ocurrió y ver la reacción de los comentaristas en el enlace de Youtube que aparece a continuación.