La predicción de Manolo Lama tras los primeros goles de Mbappé con el Real Madrid en el Bernabéu: "De muchos"

El Real Madrid llegó a la 4ª jornada de Liga con muchas dudas, después de tres jornadas en las que había logrado una clara victoria ante el Real Valladolid, por 3-0, y dos empates, ante el Mallorca y Las Palmas. En esos tres partidos todo el mundo ha hablado del mal juego del equipo y de la falta de gol de su gran estrella, Kylian Mbappé. Y el juego no ha cambió radicalmente ante el Betis, pero lo que sí cambió es la aparición del gol del francés, que por fin se estrenó en nuestra liga con un doblete que le dio la victoria a los blancos (2-0).

Los de Ancelotti tenían que ganar sí o sí porque, a pesar de estar todavía en la 4ª jornada, estaba ya a siete puntos del Barcelona a falta de este partido. Los azulgranas han empezado la Liga deslumbrando, ganando los cuatro partidos disputados y goleando 7-0 al Real Valladolid este pasado sábado, con un 'hat trick' de Raphinha y con un partidazo de Lamine Yamal. Si los blancos hubieran pinchado esta jornada, se habría ido con una desventaja importante al parón de selecciones que vamos a vivir estas dos semanas.

EFE Ferrán celebra su tanto en el Barcelona, 7 - Valladolid, 0.

La sorpresa en el once inicial del Real Madrid fue la titularidad de Dani Ceballos, que pudo salir esta misma semana y que acabó jugando contra su ex equipo y en el que pudo acabar si se hubiera llegado a un acuerdo para su salida. El andaluz acabó jugando 65 minutos y no pudo jugar un buen partido, pasando demasiado desapercibido y siendo uno de los jugadores menos eficiente sobre el terreno de juego.

La primera parte del partido estuvo dividida de un primer dominio del Real Betis, que tuvo varias llegadas a través de Ez Abde y Rodri, pero sin claro peligro ante Courtois. El Real Madrid volvió a tener unos primeros cuarenta y cinco minutos muy lentos y sin control del partido, incluso se pudo escuchar algún pitido desde la grada del Santiago Bernabéu.

El cambio en la segunda parte

Los blancos pidieron tras el descanso dos penaltis: una mano de Llorente tras un pase de Vinicius y una falta sobre Ceballos dentro del área. En las dos ocasiones, el árbitro del partido, Arberola Rojas, no señaló ninguno de los dos.

AFP7 vía Europa Press Kylian Mbappé celebra un gol en el Santiago Bernabéu

Todo cambió a mediados de la segunda parte, cuando Valverde dio un pase espectacular de tacón en la frontal del área que aprovechaba Kylian Mbappé para marcar su primer gol, con un disparo en área pequeña ante Rui Silva. Poco después el árbitro sí vio, tras revisar el VAR, un penalti del portero bético sobre Vinicius. El brasileño marcó desde los once metros ante Las Palmas y esta vez fue Mbappé el que conseguía su primer doblete con el Real Madrid.

Manolo Lama, rendido ante Mbappé

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habló en el Tertulión de los domingos del estreno goleador de Mbappé en Liga y mostró su total confianza en que el francés logrará marcar muchos más con el club blanco: “He visto a Mbappé marcar dos goles y es una liberación para el chaval, para el madridismo y para el club, que veía que había gente que cuestionaba lo suyo, que es de largo el mejor jugador del mundo y que estos son los dos primeros goles de los muchos que va a meter”.

