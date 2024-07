El precioso recuerdo de un aficionado español a Pepe Domingo Castaño en la Eurocopa

Hace diez meses, la redacción de deportes de la Cadena COPE se quedó huérfana. Su Leyenda, Pepe Domingo Castaño, falleció a las 80 años dejando un dolor inmeso en los corazones de todo el mundo y no fue fácil encontrar las palabras para la despedida al periodista. Como dijo Paco González el primer Tiempo de Juego con la ausencia de Pepe Domingo: "Estoy convencido que Pepe está por aquí" y hoy estará pendiente de su España.

Está siendo una temporada muy especial y de la que Pepe seguro que estará disfrutando: el Deportivo de la Coruña, el equipo de sus amores, ha logrado el ascenso a Segunda División tras cuatro años en la actual Primera RFEF y España se enfrentará a Inglaterra para conseguir la Eurocopa y alzar el trofeo al cielo de Berlín.

El aficionado con la pancarta "Va por ti Pepe"

Si sucediera, iría por ti Pepe. Y no lo decimos únicamente nosotros, porque era una persona muy querida no solo dentro de la radio si no que se ganó el corazón de los oyentes de Tiempo de Juego. Una prueba de ello es el recuerdo de este aficionado a Pepe Domingo Castaño en la Eurocopa 2024. "Va por ti Pepe", se puede leer en la pancarta que luce el español en Alemania y acompaña la frase con una imagen del periodista radiofónico. A lo largo de este domingo hablaremos con él para darle las gracias.