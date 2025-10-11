El precioso homenaje del hijo de Russo a su padre, horas después de enterrarlo: "Si no juego, revive y me caga a patadas"

Ignacio ‘Nacho’ Russo convirtió este viernes el gol de Tigre en el empate 1-1 como visitante ante Newell’s Old Boys, apenas dos días después de la muerte de su padre, Miguel Ángel Russo. Fue el momento más emotivo del partido y el mayor homenaje posible al legendario entrenador fallecido este miércoles.

El jugador, dentro del área chica y cayéndose empujó un pase desde la banda izquierda en un contraataque, para abrir el marcador. Enseguida celebró de rodillas, lloró, fue abrazado por sus compañeros, luego miró al cielo y le dedicó el gol a su padre. Acto seguido se levantó, se subió la camiseta hasta el pecho y enseñó un tatuaje de color azul con la frase "Todo se cura con amor", que hizo célebre Miguel Ángel Russo durante su paso por Colombia, donde dirigió a Millonarios y le descubrieron el cáncer. "Si no juego, revive y me caga a patadas", llegó a afirmar cuando se dudó de si iba a estar en el partido.

‘Nacho’ Russo viajó a Rosario tras el entierro de su padre para jugar el encuentro con Tigre: "Fueron semanas, meses y días muy duros. Desde el club apoyaron mi decisión de jugar y Diego sabía lo que estaba pasando. Hoy es un día para recordarlo con una sonrisa, que era algo característico de él. Le mando un beso al cielo”, afirmó luego ‘Nacho’ tras el partido.