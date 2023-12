El precioso anuncio navideño del Atlético de Madrid que ha enfadado a parte de su afición

El Atlético de Madrid y la agencia 'Sra. Rushmore' lanzaron este viernes su nuevo anuncio navideño con el lema "por encima del Atleti están los valores del Atleti", la frase con la que concluye el encuentro entre un aficionado del Real Madrid de avanzada edad que no sabe dónde está su casa y un taxista rojiblanco que lo lleva junto a su familia.

El 'spot' está enmarcado dentro del proyecto del club rojiblanco, presentado hace unas semanas, 'El fútbol que queremos', por el respeto, la integración, la tolerancia y la diversidad en el deporte. Noche en Madrid. Un anciano está solo, en medio de la carretera. No recuerda dónde está su casa. Él dice que estaba ahí. Pero no está. Un taxista a bordo de su coche lo ve. Detiene su vehículo, se acerca, lo pregunta, lo ayuda.

- "¿Caballero, está usted bien?", le pregunta.

- "Yo, estupendamente. Sólo que mi casa estaba aquí y ya no está", contesta el hombre de avanzada edad.

- "No se preocupe. ¿Sabe su dirección?", vuelve a preguntarle para ayudarlo.

- "¿Dirección? Yo... Eh...", responde de nuevo.

- "¿Me permite su cartera?", le pide el hombre.

- "¿No irá a robarme usted no?", contesta el anciano.

- "No, tranquilo. Voy a llevarle con su familia".

Los dos viajan en el taxi, camino del reencuentro con sus familiares, rumbo a su casa.

- "¿Hace frío esta noche, verdad...? ¿Parece que se está acabando el año...?", intenta entablar una conversación el taxista con su pasajero, en el asiento de atrás, sin respuesta de éste.

Insiste: "¿Vio usted el partido del domingo?





Entonces sí, el anciano ya contesta, se le ilumina la cara, comienza a hablar de Alfredo di Stéfano, leyenda del Real Madrid, rival del Atlético de Madrid.

- "Sí. ¿Qué tres goles marcaron eh? Es que hay que ver cómo juega Di Stéfano. ¡Madre mía! ¿A qué es el mejor?", expresa el pasajero, aficionado del Real Madrid.

Delante, con cara de circunstancias, el taxista duda, pero responde: "Sí. Di Stéfano es el mejor". Quita, a la vez, un banderín del Atleti que luce en su espejo retrovisor. Lo guarda en una cartera negra junto a su asiento.

- "Cómo corre en el campo, qué tío", continúa el hombre de avanzada edad.

- "La Saeta Rubia", dice el taxista.

- "Sí, la Saeta Rubia. Cuando coge la pelota empieza a pasar a la gente, llega a la portería y... ¡gol!", celebra su acompañante.

Llegan a su casa, al portal, donde aguarda, preocupada, su hija, entre lágrimas. Lo abraza. "¿Papá dónde te habías metido?".

Y hace intento de pagar el viaje.

"Nada, por favor, no se preocupe", se niega el taxista, que regresa a su coche, saca de su cartera el banderín rojiblanco, con el escudo del Atlético de Madrid, y vuelve a ponerlo en el espejo retrovisor. "Por encima del Atleti están los valores del Atleti", sale impresionado en el vídeo.

Enfado de parte de la afición

A pesar de la preciosidad del anuncio y los valores que quiere retransmitir, algunos hinchas rojiblancos han criticado el momento en el que el taxista guarda el escudo del Atlético y lo esconde. Y eso que el club siempre ha intentado dejar claros mensajes como "orgullosos de no ser como vosotros" o "no lo pueden entender" que intentan mostrar lo especial que es el conjunto colchonero. Sin embargo, no todos han quedado convencidos.





El gesto de esconder el escudo y el reconocimiento a una de las grandes figuras de la historia del máximo rival han despertado malestar. Los atléticos se han unido en una crítica común: "Por encima del Atlético no hay nada ni nadie". Se trata, eso sí, de una minoría que no representa a una afición que ha aplaudido el spot y los valores que este representa y que han sacado la cara por su equipo contra los hinchas que reprendían al club por el anuncio.