El portugués Joao Almeida abandona La Vuelta tras dar positivo en COVID

El portugués Joao Almeida (UAE), positivo por covid, no tomará la salida en la novena etapa de la Vuelta a España que se disputa ESTE domingo entre Motril y Granada, según ha confirmado su equipo.

Unfortunately @JooAlmeida98 will not start today’s stage 9 of the #LaVuelta24 after



Dr Adrian Rotunno (Medical Director): “João reported feeling unwell during stage 8 of La Vuelta. After further examination and undergoing a PCR test which confirmed a Covid 19 infection, the… pic.twitter.com/evAKyAeIYf