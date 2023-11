El porcentaje de Maldini para que el Girona gane LaLiga

Consumido casi un tercio de la competición liguera, es buen momento para preguntarse si el excelente momento de forma que atraviesa el Girona, actual líder de la clasificación, es algo circunstancial o si el equipo girundense ha venido para quedarse luchando por el título.

Pasadas trece jornadas de Liga en Primera División y tras su victoria en el Estadio de Vallecas este sábado, el Girona ocupa el primer puesto, con 34 puntos: es líder en solitario tras sumar once triunfos, un empate y tan solo una derrota, y es el equipo más goleador de toda la categoría, con 31 goles, lo que arroja un promedio de casi 2,4 goles por partido.

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que suelen ser los equipos que ocupan las primeras tres plazas -en ese u otro orden- están justo detrás del Girona, en segundo, tercer y cuarto puesto respectivamente.

Cabeza de la clasificación en Primera División después de trece jornadas





La gran pregunta de Paco González sobre el Girona

Quizás por intentar saber si la situación del Girona es un espejismo o una realidad, Paco González lanzó la pregunta este sábado a los comentaristas de Tiempo de Juego. Y no pasó desapercibida la opinión del especialista de fútbol internacional, Julio Maldonado 'Maldini'.

La pregunta del director de Tiempo de Juego iba dirigida concretamente a pronosticar qué porcentaje de posibilidades de estar luchando por LaLiga tendrá el Girona en el tramo final de la temporada.

El calendario final del Girona

Si tomamos como 'tramo final de la temporada' el que transcurre desde el último parón hasta la última jornada, al Girona le quedarían dos enfrentamientos directos con dos de los otros tres aspirantes -a priori- al título de LaLiga.

Jornada 31: Atlético de Madrid - Girona

Jornada 32: Girona - Cádiz

Jornada 33: Las Palmas - Girona

Jornada 34: Girona - Barcelona

Jornada 35: Alavés - Girona

Jornada 36: Girona - Villarreal

Jornada 37: Valencia - Girona

Jornada 38: Girona - Granada

Aunque la clasificación va poniendo a los equipos en el lugar que refleja la regularidad del momento, es pronto para especular qué se estará jugando cada uno de los rivales del Girona en los meses de abril y mayo.

Míchel sueña "con lo máximo"

Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel', entrenador del Girona, declaró en su regreso a Vallecas que, en lo más inmediato, "el reto es llegar a los 53 puntos cuanto antes buscando ese compromiso que tenemos. Llevamos tres años entrenando con un planteamiento igual. Stuani, Juanpe, Borja y Bernardo tiran del vestuario y nos pueden llevar a hacer historia. Es una barbaridad lo que está haciendo el equipo porque los primeros quince minutos del Rayo han sido increíbles", dijo en conferencia de prensa.

El Girona celebra el gol de Tsigankov marcado en el Estadio de Vallecas. EFE



Con 34 puntos en 13 jornadas el objetivo inicial de la salvación está prácticamente conseguido y las metas son mayores: "Soñar vamos a soñar con lo máximo. El liderato es merecido. Lo importante es entrenar mañana. No consigues una dinámica tan buena de la noche a la mañana. A mi equipo solo pido que no pierdan la manera de hacer las cosas. No hay nadie del equipo que esté desconectado y por eso no quiero ponerme un techo. El objetivo era estar tres años en Primera y ahora tenemos que llegar a las trece últimas jornadas luchando por Europa", confesó.

"La permanencia a día de hoy está muy cerca. Tenemos que seguir buscando objetivos más ambiciosos. Los jugadores piden esto y quieren seguir creciendo porque el día a día es maravilloso", comentó Míchel, que fue ovacionado por la afición del Rayo.