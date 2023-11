Paco González explica por qué no quiere que el Girona gane LaLiga

El Girona consiguió este sábado una nueva victoria (1-2) remontando al Rayo Vallecano en Vallecas y se asegura seguir líder en solitario una semana más, y esta además especial porque hay parón de selecciones, y en esta ocasión remontando.

En el programa de este sábado de Tiempo de Juego hemos analizado las opciones del equipo de Míchel de levantar el título liguero y el presentador del programa líder de la radio deportiva española ha explicado sus razones por las que no quiere que el conjunto gerundense gane LaLiga. Escucha su argumento en el audio que aparece a continuación.

El Girona remonta y sobrevive en Vallecas para llegar líder al parón Partidazo ofensivo en Vallecas con 4 palos y múltiples ocasiones en el que Dovbyk y Savinho dieron la vuelta al gol inicial de Álvaro García. 11 triunfos en 13 partidos del Girona. 11 nov 2023 - 13:01

Números que asustan

El Girona suma una puntación de escándalo. Tras la victoria de este sábado en Valleca, el Girona suma 34 puntos de 39 puntos posibles. Solo pinchó en la primera jornada en Anoeta ante la Real Sociedad donde sumó un punto, y ante el Real Madrid en Montilivi, donde cayó derrotado.

Proyección de más de 90 puntos y con esta última victoria, el Girona asciende a seis victorias consecutivas fuera de casa, y si se suma la de la Copa del Rey, son siete triunfos consecutivos a domicilio.

Como ha explicado Pedro Martín, solo el Real Madrid y el Barcelona han alcanzado alguna vez esas victorias fuera de sus respectivos estadios.

Clasificación en Primera División tras la victoria del Girona en VallecasTwitter - Girona

Míchel, el director de orquesta

El entrenador madrileño Míchel Sánchez es el encargado de dirigir a los 'músicos' de esta 'orquesta' que de momento afina de una manera insuperable.

Partido especial además para Míchel el de este sábado ya que visitaba su casa de Vallecas y la afición del Rayo le hizo sentir así al mostrar todo su cariño.

Como reflejan los datos de Pedro Martín, Míchel ha disputado 97 encuentros en Primera como entrenador con un balance de 31 victorias, 25 empates y 41 derrotas.

La gran diferencia en los números de Míchel están entre los 58 primeros choques y los 39 últimos partidos. En esos primeros 58 encuentros, Míchel consiguió 9 empates, 18 empates y sufrió 31 derrotas. Por otro lado, en los 39 últimos partidos, ha sumado 22 triunfos, más 7 empates y ha cosechado 10 derrotas.

El técnico del Rayo Vallecano Francisco saluda a su homólogo en el Girona MíchelEFE

En la rueda de prensa postpartido, el entrenador madrileño anima a su equipo y a su afición a "soñar vamos a soñar con lo máximo".

"Nuestra afición va a dormir feliz quince días más. El reto es llegar a los 53 puntos cuanto antes buscando ese compromiso que tenemos. Llevamos tres años entrenando con un planteamiento igual. Stuani, Juanpe, Borja y Bernardo tiran del vestuario y nos pueden llevar a hacer historia. Es una barbaridad lo que está haciendo el equipo porque los primeros quince minutos del Rayo han sido increíbles", añadió el técnico líder de la tabla en Primera División.

"La permanencia a día de hoy está muy cerca. Tenemos que seguir buscando objetivos más ambiciosos. Los jugadores piden esto y quieren seguir creciendo porque el día a día es maravilloso", comentó.

En cuanto a su vuelta a Vallecas, Míchel señaló lo siguiente: "Mi afición ahora es la del Girona, estoy como en casa, pero lo que he sentido en Vallecas es increíble. Los Bukaneros han hecho una pancarta de mi abuela, que fue una persona muy importante para mí, y eso es algo que me llevo. Es uno de los días más especiales porque la afición me ha dado todo y les quiero devolver el cariño. Ahora que estoy fuera, que sigan dándome lo que me han dado hoy es de agradecer. Sé que siempre están con los que somos de aquí".

¿El Girona puede ganar LaLiga?

Paco González explicó durante Tiempo de Juego que no quiere que el equipo catalán gane LaLiga porque él está a favor de que la ganen equipos con más historia, como el Oviedo, el Sporting, el Cádiz, pero sin dudar en alabar el trabajo de Míchel y de todo un club: "Soy clasista". En el vídeo que aparece a continuación podrás ver la argumentación del director del Tiempo de Juego.