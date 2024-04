Por qué Gonzalo Miró se siente feliz con el fútbol por la final de Copa entre Mallorca y Athletic

Más allá del resultado de la final de la Copa del Rey entre Athletic y Mallorca, celebrada el pasado sábado en el estadio de La Cartuja, en Tiempo de Juego todo fueron elogios para las plantillas de ambos clubes.

Queda claro que no eran los favoritos para llegar a la final. Y ambos se jugaron el título en la siempre emocionante tanda de penaltis, tras un marcador más que ajustado.

Juanma Castaño, en El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo, reflexionó sobre el importante papel que ha tenido el Athletic Club en la presente edición de Copa: "Con todo el honor para el Mallorca, el Athletic dignifica la competición desde la primera ronda, cuando le toca jugar en un campo con césped artificial contra un equipo de Segunda o Tercera RFEF. Y desde ahí ya se nota cómo el Athletic compite por la Copa desde el primer día", destacó.

El Athletic, hasta llegar a la final, tuvo que enfrentarse -y derrotar- al Rubí (Primera Catalana), CD Cayón (Segunda RFEF), Eibar (Segunda División), Deportivo Alavés (Primera División), Barcelona (Primera División) y Atlético de Madrid (Primera División).

Durante El Tertulión, también escuchamos un mensaje de alivio, felicidad y satisfacción por parte de Gonzalo Miró. El comentarista dijo sentirse "reconciliado con el fútbol" tras una final como la que vivimos este pasado fin de semana, "en un momento en el que el fútbol está como está".

Según Miró, el fútbol de élite hoy en día ofrece imágenes poco amigables para la modestia que pueden representar clubes como los que protagonizaron esa gran final.

"Son dos equipos que no eran favoritos", destacó. "Además, en un momento en el que Real Madrid y Barcelona están intentando luchar por la Superliga, que lleguen dos equipos así a la final y la gane uno de ellos siendo fiel a sus principios, compitiendo con unas normas muy propias, es una bocanada de aire fresco que te hace pensar que no todo es pasta en este momento".

Es un pilar básico de la filosofía del Athletic que "la totalidad de futbolistas del club han nacido o han sido formados en Euskal Herria", tal como explica en su página web.

Especifica que pueden jugar en el Athletic Club aquellos jugadores nacidos o formados en las demarcaciones territoriales de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera.

Es una cualidad que le hace único en el deporte, un rasgo que, según Miró, "podría dar pie a que pasara por situaciones más complicadas".

En cuanto a dinero, el Athletic Club cuenta con el quinto presupuesto de toda la Primera División (solo por encima de él están Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid). Sin embargo, maneja cifras y operaciones que distan mucho de "un Real Madrid, un PSG o un Manchester City", todos ellos actualmente en cuartos de final de la presente edición de la Liga de Campeones.

??? @sirolopez, sobre el ambiente ayer en Sevilla



?? "Si no es la mejor afición del mundo la del @AthleticClub, anda cerca"



?? "No me extraña de que sientan tan orgullosos de su afición"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/PuhYtRKWVS