Poli Rincón, tajante ante Laporta y su 'madridismo sociológico': "Me da auténtica vergüenza ajena"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este jueves que está "tranquilo", porque el 'caso Negreira' "acabará en una sentencia absolutoria" para la entidad azulgrana y que su aparición en la causa como investigado no tendrá recorrido.

En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', Laporta admitió que ya se esperaba acabar apareciendo como investigado por el juez Joaquín Aguirre, pero que su imputación por un delito continuado de cohecho no prosperará.

Joan Laporta insistió en que en el club reina la serenidad, "porque no lo han probado y no lo podrán probar, porque no es cierto" que los 7,3 millones que facturó Enríquez Negreira fueran por la compra de árbitros en lugar de por la elaboración de informes técnicos arbitrales y de seguimiento de jugadores.

Y atribuyó estas acusaciones a "una campaña orquestada para desestabilizar al Barça, aprovechando el 'caso Negreira' por parte de un madridismo sociológico que tiene mucha fuerza en los centros de poder de la capital".

"Ya hemos competido con ese madridismo sociológico y además lo hemos ganado. Resulta que ahora está el mismo presidente que lo fue del mejor Barça de la historia, y ahora tienen miedo de que aquella etapa gloriosa que sufrieron mucho se vuelva a repetir, porque cada vez vamos mejor", argumentó.

La frase de "madridismo sociológico" ha levantado mucha polémica y ha sido respondida por Poli Rincón, comentarista de Tiempo de Juego. Poli lo tiene claro: "Me da vergüenza ajena". Si quieres escuchar completa la opinión de Poli Rincón haz click en el audio que aparece a continuación.

Un debate sobre ese 'madridismo sociológico' que también fue analizado en el programa de este viernes de Deportes COPE por Luis Munilla, Melchor Ruiz y Arancha Rodríguez.

Si te perdiste ese debate y quieres escucharlo, pincha en el audio que aparece justo por debajo.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que la decisión del juez del "caso Negreira" de imputar a Joan Laporta, es consecuencia del "madridismo sociológico".

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante una rueda de prensaEFE

Xavi respondió con un escueto "sí" cuando fue preguntado si la decisión de investigar a Laporta por parte del juez tiene que ver con el "madridismo sociológico". Asimismo, amplió la definición de esta expresión con ejemplos que vivió cuando era futbolista del primer equipo azulgrana.

"En mi etapa, se hablaba de que había 'doping' (dopaje), eso es una realidad; o el Villarato, que se lo inventó un periódico de Madrid. Esto es a lo que se refería el presidente", argumentó Xavi.

El técnico italiano del Real Madrid pidió "no desviar la atención", porque "la Justicia ya está investigando". "Todas estas palabras es una manera de desviar la atención, que a nivel judicial no es bueno", criticó al mandatario azulgrana.

El entrenador del Real Madrid, Carlo AncelottiEFE

Por otro lado, Ancelotti también habló de las últimas polémicas arbitrales tras conocerse de una segunda sala VOR. Ancelotti apuntó que "hay cosas más importantes" que las declaraciones del excolegiado Estrada Fernández, quien afirmó que existe una sala junto a la sala VOR oficial que desconocía LaLiga, según sus palabras. "Dejo trabajar lo mejor posible al sector arbitral, sin demasiada presión, porque ahora hay mucha presión", reconoció.

