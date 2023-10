Ancelotti: "El 'madridismo sociológico' es una manera de desviar el tiro de un asunto muy grave"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, respondió a las palabras del presidente del Barcelona, Joan Laporta, que aseguró que existe un "madridismo sociológico" en "los centros de poder de la capital", al pedir que no desvíe "el tiro" y se centre en lo que "está investigando la justicia".

Para Laporta existe "una campaña orquestada para desestabilizar al Barça" y se está "aprovechando el 'caso Negreira' por parte de un madridismo sociológico que tiene mucha fuerza en los centros de poder de la capital".

Laporta: "El madridismo ha presionado en el Caso Negreira y para que la final sea en el Bernabéu" "Hay un madridismo sociológico en los centros de poder. Tienen miedo de que se vuelva a ganar mucho", aseguró un Laporta que comparó su caso con el de la final del Mundial 2030. 19 oct 2023 - 10:51

Las palabras del presidente del Barcelona llegaron a la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, donde Ancelotti no esquivó la pregunta y comparó el 'caso Negreira' con los capítulos de racismo sufridos por el brasileño Vinícius Junior. "Lo he escuchado", admitió. "Repito lo que dije hablando de racismo, no tenemos que desviar el tiro, hay un asunto muy grave en el que está investigando la justicia y hay que dejarla trabajar. Que decida lo que tiene que hacer", argumentó. "El resto, las palabras, son una manera de desviar el tiro que a nivel judicial no es bueno", sentenció en su respuesta a Laporta a ocho días del Clásico del fútbol español.

Ancelotti, confesó este viernes que si el exjugador merengue Sergio Ramos "no hubiera marcado el gol de la final" de la décima Copa de Europa madridista en Lisboa, el técnico italiano "no estaría" en el club merengue, al mismo tiempo que señaló que las palabras del presidente del Barça, Joan Laporta, denunciando "un madridismo sociológico en los centros de poder" solo "desvían la atención".

"Me encanta verlo, saludarlo, obviamente le tengo un cariño especial. Si estoy aquí es, sobre todo, por Sergio Ramos, si no marca el gol de la final, no estaría aquí. Todo el mundo le tiene mucho cariño. Seguro hará un gran partido, ojalá no marque, pero si marca, puede hacer lo que quiera", afirmó el italiano sobre el ex jugador del Real Madrid, antes de enfrentarse este sábado al Sevilla, donde milita ahora el camero.

"El equipo está bien, los que han vuelto lo han hecho bien, en buenas condiciones. Los sudamericanos han recuperado bien, todos están disponibles, incluido Alaba. Tuvimos un problema con Ceballos, que no está disponible. La dinámica es buena, será una semana importante. Estamos bien para afrontarla", aseguró el técnico.





Entre esos internacionales en selecciones latinoamericanas, Ancelotti confirmó que Rodrygo, Vinícius y Valverde "parece que han recuperado bien" y están "frescos", por lo que apuntan a ser "titulares y terminar el partido" ante los hispalenses.

"Es importante saber dónde un jugador quiere jugar. A veces juegan donde no les gusta por la exigencia del equipo, como Camavinga, Tchouameni, Rodrygo... Es un delantero completo, que puede jugar como '9', primero está la exigencia del equipo y después, la individual. Ninguno me dice que no lo va a hacer, eso es altruismo", comentó sobre la solidaridad de la plantilla, en concreto la del delantero carioca.

También está recuperado el centrocampista turco Arda Güler, aunque "le falta condición", por lo que no competirá hasta dentro de "10 días ó 2 semanas". "No está contento, quería empezar de forma diferente, pero es joven y tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo bien aquí", dijo.

Más allá de lo deportivo, Ancelotti apuntó que "hay cosas más importantes" que las declaraciones del excolegiado Estrada Fernández, quien afirmó que existe una sala junto a la sala VOR oficial que desconocía LaLiga, según sus palabras. "Dejo trabajar lo mejor posible al sector arbitral, sin demasiada presión, porque ahora hay mucha presión", reconoció.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Finalmente, Ancelotti avanzó que "pronto" habrá noticias sobre su futuro en el Real Madrid, sin confirmar ni desmentir si comenzará la aventura como seleccionador de Brasil a partir del próximo curso. "Estoy muy contento con el Real Madrid. Soy un poco egoísta, porque un poco de egoísmo es necesario para hacer bien tu trabajo. Hay muchos rumores, pero pronto se aclarará todo", concluyó.