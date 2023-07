La polémica rodea las ruedas de prensa de Zambia y de Marruecos en el Mundial femenino

POLÉMICA RUEDA DE PRENSA DE ZAMBIA

Este miércoles, la selección española femenina de fútbol disputará ante Zambia su segundo partido en el Mundial que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda. Encuentro que se podrá seguir en Tiempo de Juego desde las 9.30h.

El país africano ha llegado a esta cita mundialista con varias polémicas a sus espaldas. Por un lado, el entrenador está acusado por conductas sexuales inapropiadas hacia sus jugadoras.

Por otro lado, dos futbolistas se quedaron fuera de la convocatoria por liderar protestas por impagos. Como señala nuestra compañera Andrea Peláez desde la sala de prensa, en la comparecencia previa al encuentro ante España, tanto Zambia como la propia FIFA han vetado preguntas sobre estos temas.

LA BBC PIDE PERDÓN POR UNAS PREGUNTAS A LA DELEGACIÓN DE MARRUECOS

La BBC ha pedido disculpas por una pregunta "inapropiada" que le hizo uno de sus reporteros a la capitana de la selección femenina de Marruecos.

La BBC pidió perdón por esta pregunta al seleccionador de Marruecos:



?? “¿Tienes alguna jugadora que sea homosexual en la plantilla?”.



???: https://t.co/L6LjfxNcXXpic.twitter.com/xh4cr1lQyI — Relevo (@relevo) July 25, 2023

En una conferencia de prensa previa al primer partido de Marruecos en el Mundial contra Alemania, un periodista de la cadena británica le realizó la siguiente pregunta Ghizlane Chebbak: "En Marruecos es ilegal tener una relación homosexual, ¿tienes alguna jugadora homosexual en tu equipo y cómo es la vida para ellas en Marruecos?"

El moderador de la conferencia de prensa intervino y dijo: "Lo siento, esta es una pregunta muy política, así que nos limitaremos a las preguntas relacionadas con el fútbol".

"No, no es política", respondió el periodista. "Se trata de personas, no tiene nada que ver con la política. Por favor, déjala que responda la pregunta". Luego hubo una pregunta más antes de que terminara la rueda de prensa.