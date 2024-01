Polémica en los Carnavales de Cádiz por una letra contra Joaquín: "Yo lo mataba..."

En el Gran Teatro Falla de Cádiz ha arrancado ya el concurso de chirigotas de los Carnavales de Cádiz. Hasta el 18 de febrero decenas de grupos pasarán por el escenario para desgranar con ingenio, sorna y brillantez la actualidad y el panorama nacional. Sin embargo, en la edición de este año la polémica está servida desde el inicio.

Los culpables han sido el cuarteto 'Punk y Circo, la lucha continua' con unas desafortunadas frases en las que se les va de las manos la crítica al exfutbolista del Betis Joaquín Sánchez hasta llegar a pasarse: "Yo a Joaquín lo mataba, representa todo lo que odio: graciosillo, machista y facha". La letra dice lo siguiente:

Yo a Joaquín lo mataba

representa todo lo que odio

graciosillo, machista y facha.



(...)



No comprendo como ese puede caer bien a la gente

con los chistes de la Edad Media

no tiene dos dedos de frente.#COAC2024C1pic.twitter.com/Lt1GZGlli8 — Olatz Zubia Zeberio (@Olatz_Zu_Ze) January 26, 2024

"No sé si lo debo decir, pero yo a Joaquín lo mataba, representa todo lo que odio: graciosillo, machista y facha. Para colmo el nota es del Betis, amigo de Curro Romero, de Bertín Osborne y de Pablo Motos el de El Hormiguero. Qué asco de sociedad. No comprendo cómo ese tío puede caerle bien a la gente, con los chistes de la Edad Media no tiene dos dedos de frente. Y pesar de todo lo que he dicho, la mujer me cae más malamente".

Ángel Gago, uno de los integrantes del cuarteto, salía al paso de las críticas en sus redes sociales: "No preocuparse chavalería en el siguiente pase me meto con Navas, pa' cabrea a to' Sevilla, hasta mañana".