La polémica broma de Scaloni tras recibir un beso de un utillero de Argentina: "No fue consentido"

Argentina se metió este jueves en las semifinales de la Copa América 2024 tras vencer a Ecuador en la tanda de penaltis. La albiceleste no pudo con un rival muy combativo que empató en el 91 gracias a Kevin Rodríguez y tuvo que acudir a la muerte súbita para conquista el billete. El 'Dibu' Martínez volvió a ponerse la capa de héroe, paró dos lanzamientos, y salvó a un Messi que se atrevió con un panenka y lo tiró por encima del larguero.

La euforia por la clasificación se desató en el banquillo del combinado argentino entre jugadores y cuerpo técnico y se vivió una anécdota que no ha tardado en hacerse viral: El utillero de la albiceleste, Mario De Stéfano, se dejó llevar por la alegría y le plantó un beso a Scaloni, el seleccionador, en la comisura de los labios.

???? "NO FUE CONSENTIDO"



?? Lionel Scaloni en conferencia de prensa, por el beso en la boca que le dio Marito, el utilero de la Selección, tras la clasificación a semifinales. pic.twitter.com/OroFbFp1CI — Diario Olé (@DiarioOle) July 5, 2024

"Fue de chiste, a 'Marito' lo conozco de toda la vida, me vino a saludar y bueno... es lo que hay. Es un tipo entrañable y estaba muy contento y yo la verdad que no me di cuenta de dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre", explicó el técnico quitándole importancia al asunto. Posteriormente le enseñaron el vídeo y le informaron de su repercusión en redes sociales a lo que Scaloni bromeó con una polémica frase "no fue consentido, ¿eh?".