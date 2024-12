Pol, el hijo de Francesc Arnau, héroe del Logroñés en Copa del Rey: emula a su padre como portero y para un penalti

La Copa del Rey, como cada temporada, ofrece momentos inolvidables, no solo por las sorpresas que produce, sino también por las historias humanas que se tejen alrededor de sus partidos. Uno de esos momentos épicos tuvo lugar en la segunda ronda de la edición 2024, en un duelo entre el Logroñés y el Girona que quedará grabado en la memoria colectiva del fútbol español. Sin embargo, lo que hizo especial este encuentro no solo fue la eliminación de un equipo de Primera División por parte de un modesto equipo de Segunda Federación, sino la heroica intervención de Pol Arnau, hijo del recordado Francesc Arnau, quien, en un gesto de valentía y determinación, se puso bajo los palos para defender la portería de su equipo cuando ya no quedaban cambios disponibles.

Francesc Arnau, quien fue uno de los grandes porteros del fútbol español en la década de los 90 y principios de los 2000, marcó una época en el FC Barcelona, Málaga CF y Real Oviedo. A su calidad bajo los palos, se unió su compromiso y profesionalismo, lo que le permitió dejar una huella imborrable en la afición de esos clubes.

Sin embargo, su vida fue truncada de manera trágica en mayo de 2021, cuando se precipitó a las vías del tren en Oviedo, donde en ese momento se desempeñaba como director deportivo del Real Oviedo.

UD Logroñés El equipo de la UD Logroñés celebrando el triunfo

La muerte de Francesc Arnau dejó una profunda herida en su familia, amigos y seguidores. La viuda del exfutbolista, María José Camacho, ha compartido en diversas ocasiones el dolor de perder a su esposo de manera tan inesperada.

héroe del Logroñés en Copa del Rey

En este contexto de recuerdo y homenaje a su padre, Pol Arnau, el hijo de Francesc, se convirtió en el protagonista de un partido que será recordado no solo por la valentía de un jugador de campo que asumió una tarea imposible, sino por la manera en que se erigió como un verdadero héroe para el Logroñés.

El partido ante el Girona llegó a la prórroga con empate a cero, y fue entonces cuando la tragedia se presentó en el banquillo del Logroñés: el portero titular sufrió una conmoción y no pudo continuar. Sin más cambios disponibles, Pol Arnau, que es lateral en el equipo, decidió ponerse bajo los palos.

A los pocos minutos, el joven Arnau comenzó a escribir su propia historia de valentía al detener un penalti decisivo a Abel Ruiz. Ese momento fue crucial, ya que permitió al Logroñés llegar a la última tanda de penales con opciones de ganar. Stuani, otro de los jugadores más importantes del Girona, también falló, lo que acabó asegurando la clasificación de los riojanos a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

UD Logroñés El equipo de la UD Logroñés celebra el triunfo

Pol Arnau, al igual que su padre, mostró unos nervios de acero en un momento de máxima tensión. Su intervención no solo fue crucial para la victoria de su equipo, sino que lo convirtió en el héroe inesperado del partido, emulando la figura de su padre, que también fue conocido por su calma y capacidad de liderazgo bajo presión.