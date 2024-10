Pogacar se gana el mejor contrato de la historia del ciclismo

Tadej Pogacar seguirá vistiendo el maillot del UAE Team Emirates al menos seis años más. El mejor ciclista del mundo ha firmado una histórica extensión de contrato que le mantendrá hasta 2030 en su actual equipo.

Tras firmar un año histórico en el que ha logrado 25 victorias en 58 días de carrera y ha conquistado Tour de Francia, Giro de Italia, Mundial, Lieja, Giro de Lombardía y Strade Bianche, el esloveno ha firmado un suculento contrato que le mantendrá como el ciclista mejor pagado, aunque no se han hecho oficiales las cifras, ya que antes del mismo cobraba unos 6 millones de euros por temporada.

Tadej Pogačar se unió al UAE Team Emirates en 2019 y ha disfrutado de una carrera increíble hasta la fecha. Ha acumulado 88 victorias en clasificaciones generales, carreras por etapas y clásicas de un día, un testimonio notable de su talento y dedicación en todos los formatos de carreras.

"Estoy muy orgulloso de continuar mi carrera en el UAE Team Emirates. Este equipo ha sido mi hogar durante los últimos cinco años y realmente no puedo imaginarme en ningún otro lugar. Los mejores momentos de mi carrera han sido en el UAE Team Emirates y eso es un testimonio de todo el personal, la gerencia, los compañeros de equipo y los socios que me permiten rendir al más alto nivel. Estoy muy emocionado por el futuro. Este equipo me brinda la mejor oportunidad de luchar por las victorias y eso es exactamente lo que aspiro a hacer”, afirmó Tadej Pogacar.