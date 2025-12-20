Pogacar asusta al pelotón destrozando el récord de uno de los puertos míticos en los que se entrenan los ciclistas

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, cuatro veces ganador del Tour de Francia y bicampeón mundial, batió este viernes su propio récord en la subida al puerto de montaña Coll de Rates (Alicante) durante un entrenamiento con su equipo, el UAE Team Emirates, al completar la ascensión en 11 minutos y 57 segundos, según datos registrados en la plataforma Strava.

El vigente campeón del mundo cubrió los 6,5 kilómetros cronometrados del puerto, con una pendiente media del 5,5 %, mejorando en 24 segundos la marca que había establecido en diciembre del pasado año. El Coll de Rates, situado en la comarca de la Marina Alta y que une las localidades de Parcent y Tàrbena, es uno de los puertos de referencia del ciclismo internacional y un punto habitual de entrenamiento y test para equipos profesionales durante la pretemporada.

Pogacar se encuentra en Benidorm realizando una concentración de pretemporada junto a su equipo para preparar los objetivos del próximo curso, entre los que se encuentran, además del Tour y el Mundial, varias de las clásicas que aún no ha logrado ganar. La ascensión se produjo en el transcurso de un recorrido circular de 226 kilómetros por carreteras de la provincia de Alicante, con paso por varias localidades de la zona.

En la subida, Pogacar estuvo arropado por varios compañeros del UAE Team Emirates, entre ellos Kevin Vermaerke, Florian Vermeersch, Domen Novak, Nils Politt y Pavel Sivakov, que marcaron el ritmo en los primeros kilómetros. Hasta que Pogacar se marcó esta ascensión como test de pretemporada, la mejor referencia en esta subida la había establecido en 2024 Peter Oxenberg, mientras que en 2018 el también danés Jonas Vingegaard había marcado un tiempo de 13 minutos y 2 segundos.