El plazo que Dani Senabre ve realista para que el Barcelona regrese al Camp Nou: "Cualquiera que se acerque a las obras"

Una de las grandes preguntas de la previa del partido que mide este fin de semana al Barcelona y al Atlético de Madrid en LaLiga será cuánta gente acudirá este sábado a Montjuic para presenciar este duelo directo por el liderato de la competición entre primer y segundo clasificado.

A pesar del altísimo precio de las entradas (entre 149 y 309 euros), el Barcelona espera una entrada muy buena, por encima de los 45.000 espectadores, cuando el club azulgrana viene de la peor entrada del año, en el partido contra el Leganés, donde apenas hubo 39.000 espectadores en una jornada de noche y con frío, en la que además, el duelo se saldó con derrota para el equipo culé.

Montjuic seguirá sin grada de animación porque el conflicto entre el club y los grupos de animación sigue absolutamente enquistado.

Aspecto del exterior del Camp Nou, en verano de 2024

Sin duda es uno de los partidos que conseguía entradas espectaculares en el Camp Nou, que sigue en obras y donde los plazos pueden alargarse y hacer que el equipo azulgrana prolongue su estadía en Montjuic.

Hace tiempo, el presidente Joan Laporta aseguraba que el Barcelona volvería a jugar en el Camp Nou a finales de este año 2024 "con un aforo del 70 por ciento".

EFE Joan Laporta, durante el brindis de Navidad.

Está claro que, por fechas, es imposible que el Barça regrese en ese plazo establecido. Ahora, la fecha que maneja la actual directiva está en torno a "febrero o marzo de 2025", con un aforo de unos 60.000 espectadores.

El Barça tiene firmado el alquiler de Montjuic hasta marzo y la UEFA les exige, como fecha límite, el 21 de febrero, confirmar en qué estadio jugarán la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.

Hay voces, sin embargo, en el Barça, que reconocen que tal vez no se pueda ir al Camp Nou hasta la próxima temporada por las obras. En frente, está el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, que lo que le dice al Barça es que estén tranquilos, que desde la propia institución les ayudarán y les dejarán el Estadio Olímpico hasta junio para que puedan disputar la temporada completa con total tranquilidad.

DANI SENABRE, Y SUS PLAZOS REALISTAS SOBRE LAS OBRAS DEL CAMP NOU

Los plazos que sigue dando la directiva no parece que terminen de convencer a la afición azulgrana. De hecho, el comentarista del Barcelona en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, Dani Senabre, es el primero en mostrar contundencia con la credibilidad de las últimas palabras de Joan Laporta al respecto a la marcha de las obras: "No y no. Yo no lo veo para nada realista".

Si Senabre tuviera que apostar por la fecha en la que el Barça pudiera regresar a su casa, "diría que el Barça va a acabar esta temporada en Montjuic. ¡Es que nos han cambiado los plazos!", lamentaba. "Primero, decían que era a finales de este año 2024, pero ya dijimos aquí que con los números en la mano, y la normativa UEFA en la otra, era imposible. Dijimos que, como muy pronto, muy pronto, muy pronto, sería en febrero o marzo y ahora ya se habla de septiembre".

Interior de las obras del Camp Nou

Con ese panorama, las perspectivas del comentarista de la Cadena COPE no son demasiado halagüeñas: "Sinceramente, con todo lo que sabemos, y cualquier persona que viva en Barcelona y se acerque a las obras y lo vea, creo que podríamos decir que sería una suerte". Y sin precisar una fecha, Senabre se conforma con que "tendríamos que dar como muy buena la noticia de que el año que viene el Barça pudiera empezar la Liga en el Camp Nou", comentó con cierta resignación.