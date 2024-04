Piqué, sobre el Clásico: cree que no hay penalti de Cubarsi a Lucas Vázquez y ve gol de Lamine Yamal

El ex futbolista del Barça, Gerard Piqué, dio su opinión sobre las jugadas que quedaron para la 'moviola' durante el último Clásico de LaLiga, entre Real Madrid y Barcelona.

Piqué, invitado a un streaming de Ibai Llanos, se 'mojó' con dos las jugadas polémicas.

En primer lugar, habló del penalti pitado a favor del Real Madrid por zancadilla de Cubarsí a Lucas Vázquez. El lanzamiento, transformado por Vinicius, fue el que puso el empate a uno en el marcador.

Para Piqué, "creo, e intento ser objetivo, que el penalti no es penalti" Y se explica: "Lucas le busca el pie a Cubarsí, fíjate, se ve claramente. Está corriendo, ve que tiene el pie parado. Cubarsí en ningún momento va a hacerle nada porque está con el pie parado, y Lucas cambia el pie derecho, lo pone de tal forma para impactar con Cubarsí. Y una vez pitado, el VAR no puede revisarlo porque es una jugada que no es tan clara como para que entre el VAR".

Piqué, sobre el gol fantasma en el Bernabéu

El gol fantasma es el que sigue generando discusión ya sea en la prensa deportiva y en redes sociales.

Frame del posible gol del Barcelona

César Soto Grado, encargado de dirigir el Clásico con Sánchez Martínez en el VAR, no dio gol en el remate de Lamine Yamal que sacó Andriy Lunin, al no tener "ninguna evidencia de que el balón haya entrado" y tuvo que explicar a jugadores como Ilkay Gundogan que en el fútbol español no hay tecnología de gol.



"Para mí no entra del todo, es córner. Vamos a chequear César", fue la primera conversación del colegiado del clásico con el VAR en el gol fantasma de Yamal que ha generado polémica e incluso que el Barcelona solicite la repetición del partido del Santiago Bernabéu, según anunció su presidente Joan Laporta.

En los audios publicados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se aprecia la explicación de Soto Grado a Gundogan en su protesta: "No hay tecnología de gol, esperamos al VAR que quizás era gol, ¿ok? Estamos revisando porque no hay tecnología de gol".

Para Gerard Piqué, "con las imágenes, es muy difícil, pero creo que es gol". Y se une a las reinvindicaciones de, entre otros, Marc Ter Stegen, portero del Barcelona, que cargó al finalizar el partido contra LaLiga por no tener la tecnología suficiente para resolver un entuerto de ese calibre.

"Que LaLiga no tenga un 'goal tecnology' de estos, que Javier Tebas diga que no funciona en otras Ligas, yo creo que al menos una cámara en el palo, para que puedas tener esa imagen, tendría que estar. Y no se puede apreciar si es gol o no es gol, pero yo, la sensación que tengo es la de que es gol, pero entiendo que no te puedas mojar ", lamentó Piqué.

Por todo ello, Ibai Llanos fue directo hacia el ex futbolista con una pregunta más, no menos polémica: ¿Ha robado el Real Madrid?

"Por la pregunta, denota que vosotros interpretáis que sí...", valoró Piqué, una de las figuras que menos dejaba indiferente en los últimos partidos disputados entre Real Madrid y Barcelona.