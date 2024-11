Lo que piensa Jaime Ugarte sobre el combate entre Jake Paul y Mike Tyson: "La fuerza de los mitos"

El 'youtuber' estadounidense Jake Paul derrotó esta madrugada al emblemático exboxeador Mike Tyson por decisión unánime en el primer combate del excampeón mundial de los pesos pesados en 19 años.

El combate a ocho asaltos, que tuvo lugar en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas (Estados Unidos), y fue retransmitido por Netflix, se completó con tarjeta de 80-72, 79-73 y 79-73 a favor del 'youtuber' reconvertido en boxeador. La esperada pelea no estuvo a la altura de las expectativas, con un Tyson visiblemente cansado que luchó por mantener el ritmo de Paul durante gran parte del combate.

ASÍ FUE EL COMBATE

El primer asalto comenzó con Paul, de 27 años, aprovechando su juventud para acercarse repetidamente a Tyson, de 58 años, soltar un 'jab' y crear distancia rápidamente. Tyson fue capaz de alcanzar a Paul con algunos fuertes golpes al cuerpo antes de que los dos púgiles se agarraran, lo que provocó fuertes abucheos del público.

En el segundo 'round', Paul hizo todo lo posible por evitar los famosos golpes de Tyson, y el tercero comenzó de forma mucho más explosiva, con Tyson saliendo a por todas antes de recibir una serie de ganchos de izquierda de Paul. El 'youtuber' continuó asestando fuertes golpes a un estático Tyson, que pareció agradecer la campana al final del asalto.

Al comienzo del cuarto, los dos púgiles fallaron en sus 'jabs', pero Tyson tuvo dificultades para seguir el ritmo de Paul, que supo elegir sus golpes sobre un Tyson cada vez más cansado. Paul conectó una potente combinación de uno y dos golpes en el ecuador del combate, mientras Tyson hacía todo lo posible por utilizar los movimientos verticales para evitar los golpes de Paul.

Tyson se mantuvo firme en el sexto, haciendo que Paul errase cada intento, antes de que ambos intercambiaran fuertes golpes durante el séptimo, que terminó con un directo a la cabeza de Tyson. Pero el combate estaba prácticamente sentenciado en el último asalto, ya que Tyson se tomó su tiempo para levantarse del taburete de la esquina. Ambos se abrazaron cuando sonó la campana.

cifras del combate

Está claro que este combate tenía detrás una gran recompensa económica, y según se ha podido saber, la bolsa para Tyson por esta pelea fue de 20 millones de dólares, mientras que Paul habría ingresado unos 40 millones.

El combate recibió una amplia promoción y fue transmitido a través de Netflix, plataforma de video bajo demanda con más de 280 millones de suscriptores a nivel mundial que el año pasado generó casi 34.000 millones de dólares en ingresos.

PALABRAS DE LOS PROTAGONISTAS

Tras la pelea, Tyson dejó la puerta abierta para futuros combates. "No lo sé, depende de la situación, pero no lo creo", expuso. "Sabía que (Paul) era un buen luchador. No demostré nada a nadie, sólo a mí mismo. No soy uno de esos tipos que salen a agradar al mundo, sólo estoy contento con lo que puedo hacer", manifestó.

Por su parte, Paul aprovechó sus comentarios posteriores al combate para rendir homenaje a su rival. "Mike Tyson, es un gran honor. Es el más grande que lo ha hecho nunca. Es un icono. Fue un honor luchar contra él. Era exactamente lo que pensaba que sería", subrayó.

Nuestro compañero Jaime Ugarte, especialista en boxeo, expresó su opinión sobre este combate: "Estoy muy contento porque no ha habido ningún accidente. Eso sí, la fuerza de los mitos del boxeo es imbatible. Hace días todo el mundo hablaba del Ali-Foreman de hace 50 años. Ayer, Mike Tyson hizo colapsar Netflix. Increíble".

