Philipp Lahm carga duramente contra el Mundial 2034 de Arabia Saudí: "Deben celebrarse en países democráticos"

El exfutbolista alemán Philipp Lahm criticó la adjudicación del Mundial 2034 a Arabia Saudí, tanto por las condiciones de derechos humanos en ese país como por el procedimiento de votación, defendiendo que "es importante que los grandes eventos se celebren en países democráticos".

"Es importante que los grandes eventos se celebren en países democráticos", dijo el campeón del mundo en 2014 y director de la Eurocopa 2024 en Alemania en declaraciones a la emisora bávara BR.

Para Lahm, en el deporte de clubes, "también se acostumbra la toma de decisiones de manera democrática y ese no es el caso de Arabia Saudí". Además, criticó el sistema de votación para elegir las sedes de los Mundiales de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos, y de 2034, con Arabia Saudí como anfitriona.

"La forma en que se adjudicó fue que se adjudicaron dos Mundiales al mismo tiempo en una sola votación, no se podía votar por el Mundial de 2030 y el de 2034, había que decir sí o no a los dos", señaló Lahm. "Son requisitos básicos en los que digo: algo no puede estar bien en la adjudicación", concluyó.