Phil Foden corta una sequía de catorce años y consigue su primer MVP de la Premier

El Manchester City sigue de dulce en la Premier League. En la misma semana en la que el equipo se ha vuelto a colocar líder en el campeonato doméstico, Phil Foden ha sido nombrado mejor jugador de la temporada en la Primera División inglesa. El joven atacante de 23 años ha firmado 17 goles y 7 asistencias en 34 partidos, su mejor año hasta el momento como futbolista profesional.

El premio a mejor jugador de la temporada en la Premier League se entrega desde la campaña 1994-95, el cual le fue entregado a Alan Shearer, cuando estaba en el Blackburn Rovers. El Manchester City lleva varios años dominando en el campeonato doméstico y este galardón a Phil Foden significa el quinto seguido para los 'sky blues', después de Kevin De Bruyne en dos ocasiones, Rúben Dias y Haaland.

Foden, a sus 23 años es internacional con la selección inglesa y ha hecho 85 goles y 51 asistencias en 268 partidos como 'citizen'. Es la sexta vez que un jugador británico se hace con el premio a mejor jugador de la temporada en la Premier League. El último fue Wayne Rooney en la 2009-10 con el Manchester United.

