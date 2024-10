Petón advierte del trato del Gobierno con el Atlético de Madrid: "Docena de Ministros en el Bernabéu"

Sigue coleando la propuesta de sanción por parte del Comité Antiviolencia del CSD por los hechos que sucedieron en el estadio del Atlético de Madrid durante el último derbi frente al Real Madrid, donde los jugadores y el equipo arbitral tuvieron que abandonar el terreno de juego durante casi veinte minutos por el lanzamiento de objetos desde la grada del Fondo Sur al portero Thibaut Courtois.

CORDONPRESS Miembros del Frente Atlético, con pasamontañas tras el lanzamiento de objetos a Courtois en el Estadio Metropolitano

Antiviolencia propone cerrar dos semanas el Estadio Metropolitano además de 65000 euros de multa. Como precisó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, el castigo no consistiría solamente en jugar a puerta vacía, sino que implicaría buscar otro estadio para jugar los dos partidos sobre los que recaiga la sanción, tal como hizo en su momento el Getafe, que se mudó precisamente al Metropolitano, al cumplir, cinco años después, una sanción del mismo tipo.

La primera y principal reacción se produjo dentro del seno del club. Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético de Madrid, escribió un extenso comunicado en la noche del martes, en la que lamentaba el trato que estaba recibiendo a raiz de los incidentes protagonizados por miembros del grupo ultra Frente Atlético.

Gil Marín denuncia que el conflicto "no es un problema sólo nuestro, convive en nuestra sociedad, aunque algunos pretendan poner el foco exclusivamente aquí".

"Es intolerable que se falte al respeto a nuestros aficionados relacionándoles con el mal comportamiento de una minoría", precisó. "Estamos hartos del uso populista y demagogo de estos incidentes. No se debe politizar la justicia deportiva. Se han dicho algunas verdades, verdades a medias y también muchas mentiras", añadió al tiempo que se preguntaba por qué la Policía tiene información que no ha compartido con el club: "La propuesta de sanción habla de seis identificados y veinte sospechosos que se están investigando de los que no tenemos ninguna información por parte de la Policía. Así es imposible que podamos actuar".

LA REACCIÓN DE PETÓN: "MIEMBROS DEL GOBIERNO"

Otra de las reacciones más contundentes se produjo por parte del comentarista de la Cadena COPE, José Antonio Martín Otín 'Petón', que este miércoles fue muy claro en Deportes COPE, cuando Manolo Lama le planteó la siguiente cuestión: "Si la situación se hubiera producido con el Real Madrid o con el Barcelona, sufrirían el mismo trato por parte del Gobierno que ha sufrido el Atlético de Madrid?"

Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes

Cabe recordar que este mismo día, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, se mostró firme con la decisión tomada por Antiviolencia: "La Comisión de Antiviolencia es una comisión compuesta por LaLiga, la Fiscalía, el CSD, la Guardia Civil y la Policía, y fue una propuesta de sanción, digamos, proporcional a la gravedad de los hechos. Yo creo que eso es lo que debo decir y debo respetar absolutamente esa propuesta", defendió.

Por su parte, Petón, fue tan claro como el presidente del CSD con respecto al trato que el Gobierno de España le da al Atlético de Madrid con relación a los hechos por los que se le denuncia: "Creo que estamos ante una pregunta retórica. Tú sabes la contestación y va dentro", le respondió el comentarista a Manolo Lama.

CORDONPRESS Imagen del palco del Estadio Metropolitano, con el presidente Enrique Cerezo a la cabeza

"Naturalmente que el Atlético de Madrid no tiene la fuerza del Real Madrid o del Barcelona", afirmaba Petón que se apoyaba en la siguiente observación: "Yo no he visto en el palco del Metropolitano -ni antes en el del Calderón- a cuarto y mitad del Gobierno o media docena de Ministros como estaban en el Bernabéu el día del Bayern. Esto es así, ley de pesos y medidas. El Atleti ni pesa ni mide lo mismo y es más sencillo tomar una medida que pretende ser ejemplarizante con el Atlético de Madrid que con los otros dos", afirmó rotundo.