La petición de Juanma Castaño a David Albelda en su último día en el Tertulión: "Eso dijo Cañizares"

Este domingo tuvimos una mala noticia en el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego. Después de dos semanas sin este tiempo de opinión, 'el tramo de radio más influyente de la radio española', como lo presenta cada fin de semana Juanma Castaño, este domingo día 7 de enero comenzamos con la pregunta a todos los integrantes si habían pasado la gripe durante estos días y si ya tenían ganas de acabar esta época, caracterizada por las comidas y cenas abundantes y los momentos en familia.

Después de preguntar a Gonzalo Miró, Joseba Larrañaga, Manolo Lama, Miguel Rico, Santi Cañizares, Siro López, Isaac Fouto y Roberto Palomar, Juanma Castaño se dirigió a David Albelda para anunciar que iba a ser el último día del ex futbolista en el Tertulión de los domingos.

La carrera de David Albelda

David Albelda es uno de los exfutbolistas más históricos del Valencia, donde llegó a jugar durante quince temporadas y con quien ganó dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España; además, tambión logró una copa de la UEFA y una Supercopa de Europa.

Albelda y Cañizares, en el Centenario

Albelda en COPE a falta de 5 partidos para el finalFoto: Valencia CF





Como dato negativo de su carrera en el club ché fue su etapa con Ronald Koeman. El holandés llegó para sustituir a Quique Sánchez Flores y desde el primer momento se enfrentó a Albelda, Angulo y Santi Cañizares, a los que apartó del trabajo del primer equipo. Después de esta polémica, el jugador pudo volver a demostrar que era un jugador para triunfar en el Valencia.

La petición de Juanma Castaño a David Albelda

Cuando Juanma Castaño anunció en el Tertulión la marcha de Albelda, todos bromearon con la salida del ex futbolista, que quiso reivindicar que “siempre he dicho lo que he pensado”. Esto lo quiso decir después de que Juanma elogiara que era de los pocos que había conseguido enfrentarse a Manolo Lama o Antonio Ruiz cada domingo.

Albelda, que quiso recordar que ya llevaba diez años como comentarista de COPE, contó a todos cuál será su nuevo trabajo a partir de ahora: “Me incorporo al Villarreal. He debutado esta mañana y hemos quedado 1-1; soy el entrenador del Villarreal C, que está en Tercera Federación. Ya tenía ganas y además es un sitio fantástico para aprender. A ver cómo va; a lo mejor en dos años me canso”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El valenciano reconoció que, incluso cuando no podía entrar en antena los domingos porque estaba viajando, escuchaba el programa: “Yo siempre os he escuchado, os he mandado mensajes hasta conduciendo, aunque esté mal decirlo”. Además, bromeó diciendo que “Os voy y sois los números 1, a ver ahora que me voy si vais a dejar de serlo”.

Aprovechando la noticia de este domingo de la suspensión del partido entre el Unionistas y el Villarreal en los dieciseisavos de Copa del Rey por fallos en la iluminación del estadio cuando iba a comenzar la prórroga, Manolo Lama le preguntó qué le parecía que el Villarreal no quisiera jugar la prórroga, a lo que Albelda respondió que “Según lo que yo he leído, parece que es el árbitro el que lo ha decidido, no el Villarreal”. Este tema salió porque tras la suspensión, se dijo que era el Villarreal el que se había negado a reanudar el encuentro, incluso uno de los capitanes del Unionistas, Ramiro, afirmó en una entrevista en Tiempo de Juego que era el 'submarino amarillo' el que se había negado, pero finalmente el propio club emitió un comunicando negando estas afirmaciones.

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, le dijo antes de empezar los temas que se iban a tratar este domingo, que aprovechando que se iba a marchar y ya no podría entrar los domingos, que dijera todo lo que se le pasara por la cabeza y lo que pensaba, “que no se te quede nada dentro, ejerce como el último día de comentarista, quédate a gusto, no te vayas con algo dentro al Villarreal que luego se te enquista ahí dentro”.