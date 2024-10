La petición de Gonzalo Miró tras los incidentes racistas del Clásico: "El mismo trato"

El FC Barcelona dio el primer gran golpe a LaLiga EA Sports tras golear este sábado (0-4) al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en un Clásico desequilibrado a favor del líder tras el descanso, donde fue muy superior al actual campeón, incapaz de responder a los dos 'zarpazos' consecutivos de Robert Lewandowski y de encontrar la fórmula para desactivar el sistema visitante.

Insultos racistas en el Bernabéu

El gran partido del Barcelona en el Bernabéu ha quedado empañado, por desgracia, por los gritos e insultos racistas recibidos por Lamine Yamal, Raphinha y Ansu Fati. Las cámaras de DAZN y algunos vídeos grabados por los aficionados captaron a aficionados del Real Madrid realizando estos lamentables actos. Las imágenes han corrido como la pólvora y han causado un gran revuelo en los medios de comunicación.

Cordon Press Raphinha y Lamine Yamal celebran un gol en un córner, lugar desde donde se lanzaron los insultos.

Rápidamente tanto el club como LaLiga y el propio Vinicius han condenado estos hechos. Ha comenzado una investigación para conocer si los individuos son socios del Real Madrid y la entidad ha dejado claro que los expulsará en caso afirmativo. Además, como suele hacer LaLiga estos serán denunciados para que también recaiga sobre ellos el peso de la justicia como ya ha ocurrido en ocasiones en las que han sucedido hechos similares.

Las declaraciones de VInicius

"Lamentable lo que ha pasado ayer en Bernabéu con insultos racistas. No hay espacio para estos criminosos en nuestra sociedad. Todo mi apoyo a Lamine, Ansu y Raphinha. Lo sé que Madrid y la policía van hacer las cosas para identificar y punir los culpables", escribió este domingo el brasileño en su cuenta de la red social 'X'.

El ariete del conjunto blanco, que ha sufrido en primera persona estos insultos en distintos campos, escribió su mensaje mencionando el comunicado del propio Real Madrid, que anunció una investigación para localizar a los implicados en la grada y tomar medidas disciplinarias.

¿Por qué no se paró el partido?

Lo ocurrido en el Santiago Bernabéu es diferente a los casos de racismo que se han vivido en otros estadios. Por ejemplo, en los casos de Vinicius en Mestalla, Acuña en Getafe o Nico Williams en el Metropolitano, se avisó al árbitro de lo ocurrido y este puso en marcha el protocolo antirracismo.

En este caso los insultos no se han conocido hasta horas después de finalizarse el partido. Y es que hasta que no han aparecido en redes sociales los vídeos, no se ha sabido lo que pasó. No está claro si Lamine Yamal no se enteró de nada o si lo hizo, pero no le dio importancia y quiso seguir jugando al fútbol.

Cordon Press Giménez y Koke hablan con el Frente Atlético tras los incidentes del derbi.

Eso sí, aunque el árbitro no recogiera nada en el acta, Antiviolencia puede hacer una propuesta de sanción y se podría llegar a realizar un cierre parcial del sector desde el que partieron los insultos racistas. En el caso del derbi, pidieron una sanción de cierre total del estadio.

La discusión en Tiempo de Juego

Lo ocurrido ha provocado una discusión en Tiempo de Juego sobre el tema. Gonzalo Miró ha pedido que se hiciera justicia y se le aplique al Real Madrid el mismo rasero que a otros equipos cuando han ocurrido hechos similares. Además, desde el programa se ha valorado el gesto de Vinicius saliendo a hacer un comunicado pese a que prácticamente estaba obligado a ello por su condición de máximo exponente en la lucha contra el racismo en la sociedad.

