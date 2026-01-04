El pesimismo de Alfredo Relaño pese a la goleada del Real Madrid al Betis: "Falta una figura"

Alfredo Relaño ha analizado la contundente victoria del Real Madrid sobre el Betis por 5-1, un resultado que, en su opinión, no refleja fielmente lo ocurrido en el campo. Según Relaño, el marcador fue "deformado un poco por el superacierto de Gonzalo", autor de tres goles que calificó como "estupendos, para una antología, cada uno de los tres". A pesar de la goleada, el análisis se centra en las dudas que sigue generando el juego del equipo.

Un equipo todavía en construcción

Pese a la abultada victoria, el comentarista de Tiempo de Juego no se muestra satisfecho con el rendimiento general del conjunto blanco. "No me quedo contento de ver al Madrid, no, todavía no veo al Madrid en funcionamiento", ha afirmado con rotundidad. Relaño ha recordado que hubo "25 minutos muy penosos en la primera parte", aunque la segunda mitad fue más entretenida para el espectador, en la que se pudo disfrutar.

EFE MADRID, 04/01/2026.- El delantero del Real Madrid Gonzalo García celebra el primer gol de su equipo durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/ Sergio Pérez

No me quedo contento de ver al Madrid, no, todavía no veo al Madrid en funcionamiento" Alfredo Relaño

La sensación que transmite el equipo es la de ser un proyecto a medio hacer. Relaño se pregunta "cuándo tarda en en hacerse esta tortilla", utilizando metáforas culinarias para describir la situación: "el guiso no sale, la mayonesa no liga todavía". Esta percepción se extiende a la plantilla, donde considera que "hay mucho jugador que no sabemos todavía exactamente qué pinta del todo".

La pieza que falta en el puzle

El análisis apunta a una carencia principal en la sala de máquinas del equipo. Para Relaño, es una opinión extendida que "falta una figura ahí en el mediocampo que organice y gobierne los partidos", o que al menos "contribuya a gobernar los partidos". Esta ausencia, según él, es una de las razones por las que el equipo aún no ha encontrado su mejor versión y el juego no termina de fluir como se espera.

900/Cordon Press Gol del 'Cucho' Hernández en el Real Madrid-Betis

El guiso no sale, la mayonesa no liga todavía" Alfredo Relaño

A pesar de las críticas al juego, el comentarista ha destacado los aspectos positivos, como la "alegría de tres, de goles de tres canteranos". El tramo final del partido estuvo marcado por el "desarme final del Betis", un momento que el Real Madrid aprovechó tras hacer cambios para "volver a controlar el partido". Con esta victoria, el equipo entra en un "compás de espera hasta la Supercopa", concluyó Relaño.