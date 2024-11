La pesadilla de Mbappé en Anfield: números pésimos y carne de meme en las redes sociales

Kylian Mbappé vivió una noche para olvidar este miércoles en Anfield. El francés, considerado por muchos el mejor jugador del mundo, era el fichaje que el madridismo y Florentino Pérez llevaban soñando durante años. Cuando en julio desembarcó en el el Bernabéu todos se las prometían muy felices, pero a la hora de la verdad nada ha sido lo que parecía.

Las cifras de Mbappé

El galo ha marcado, si, aunque no los goles que se esperaban de un jugador futbolista de su talla. Suma 9 tantos en 18 partidos, una media de una diana cada dos encuentros. Un bagaje muy pobre para un Mbappé que en las últimas cuatro temporadas con el PSG había marcado 35, 34, 36 y 36 goles en 42, 43, 42 y 42 partidos respectivamente. En todas ellas se había coronado como el 'pichichi' de la Ligue 1. Ahora, Lewandowski le saca tantos en la tabla.

BD Futbol Cifras de Mbappé desde que debutó como profesional.

El desastre de Anfield

Mucho se ha escrito y especulado sobre su bajón de rendimiento: No juega en su mejor posición, problemas físicos, aún no se ha adaptado al cien por cien... no se sabe qué le pasa, pero lo cierto es que no se ha visto, ni de lejos, la mejor versión de Mbappé en Madrid. Opacado por un Vinicius al que no ha conseguido arrebatar la banda izquierda, se ha tenido que desplazar al centro del ataque. Este miércoles en Liverpool sin el brasileño por lesión podía ocupar su posición predilecta, pero tuvo un día para olvidar.

No le salió nada. Se le iban los controles, no conseguía desbordar a Bradley y fallaba pases impensables. Además, para colmó falló el penalti que pudo haber puesto las tablas en el marcador. Tiró flojo y muy centrado y Kelleher le adivinó las intenciones. Su cara era un poema. Mbappé acabó el partido con 15 pérdidas de balón y las críticas de buena parte del madridismo. Dio 26 pases y solo acertó 18 (69,2% de acierto) e intentó 7 regates, solo 4 de ellos buenos (57,1% de eficacia). Números pobres justo en el día en el que se le exigía echarse al equipo a la espalda por las bajas.

Defensa de sus compañeros

Sin embargo, tanto Carlo Ancelotti como sus compañeros le defendieron ante los medios de comunicación tras el partido en Anfield: "No tenemos que hacer muchas cosas con él. Está trabajando y se está adaptando bien. No le están saliendo las cosas, pero hay que ser pacientes porque es un jugador extraordinario", expresó el técnico.

"La presión que tiene por lo bueno que es, es muy grande. No hemos perdido por el penalti. Han jugado mejor que nosotros. Kylian tiene que mantener la cabeza alta y producirá grandes momentos para este club”, expresó un Bellingham que, en su caso, si aterrizó por la puerta grande en el Real Madrid la pasada temporada.

EFE Kylian Mbappé, triste tras fallar un penalti en Anfield frente al Liverpool

Además, Luka Modric, capitán del Real Madrid, fue el primero en salir en defensa de Mbappé: “A Mbappé lo vemos bien, entrenando bien y con confianza. Hoy no ha salido, sobre todo el penalti, pero tenemos confianza en él y seguro que Kylian va a hacer lo que se espera de él”, aseguró.

Misma línea que Dani Ceballos, Lucas Vázquez… Todos cerraron filas entorno a un Mbappé que, como diría Florentino Pérez en junio de 2022 cuando se frustró el fichaje del galo a pesar de que todo parecía encaminado, “no es mi Mbappé”.

Memes en las redes sociales

Y como no puede ser de otra forma los aficionados de otros equipos se han cebado con el galo en las redes sociales. Su figura se convirtió en carne de meme y burla y la foto de una aparatosa caída en la que se le troncha el cuerpo es la portada de diarios por todo el mundo.

Redes Sociales Mbappé ha sido muy criticado tras la derrota del Real Madrid en Anfield

No duda en comparársele con un Eden Hazard por el que el Real Madrid desembolsó más de 100 millones de euros y que se quedó en nada y se le ve cada vez más lejos de Vinicius. Memes de Mbappé comparado con una tortuga dada la vuelta, bailares de break dance recorren este jueves las redes sociales.