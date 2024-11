Lo que ha perdido el Barça de Flick y que Dani Senabre considera imperdonable: "La película ha cambiado"

El Barcelona cayó este sábado con Las Palmas por 1-2 un día después de cumplir 125 años y no consigue enderezar el rumbo en LaLiga. Después de dos pinchazos consecutivos (Anoeta y Balaídos) llegó el tercero. Con la derrota los de Hansi Flick se mantienen en el liderato de LaLiga, pero pueden perderlo si el Real Madrid gana los dos compromisos que tiene ante Valencia y Getafe. Sandro adelantó a los canarios con un gran gol. Raphinha puso las tablas, pero Fabio Silva hizo que los tres puntos volaran de la Ciudad Condal rumbo a Gran Canaria.

Tercer pinchazo seguido

Dos exazulgranas, el delantero Sandro Ramírez y el portero Jasper Cillessen, arruinaron la fiesta azulgrana y dejan al Real Madrid más cerca. Todas las actividades previstas por el aniversario culé quedaron empañadas por lo visto en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde a los de Hansi Flick, que al menos celebraron el regreso de Lamine Yamal y Ferran Torres, no les bastó con los arreones finales de las dos mitades para doblegar a un rival bien plantado y que supo aprovechar sus oportunidades.

EFE Lamine Yamal regresaba tras su lesión.

Con este resultado, el líder consuma su tercer pinchazo consecutivo en la competición doméstica -dos derrotas y un empate- y se queda con 34 puntos, solo cuatro de ventaja sobre los de Carlo Ancelotti, que cuentan con dos partidos menos, el de este domingo en casa ante el Getafe y el aplazado ante el Valencia en Mestalla. Los de Diego Martínez, por su parte, cuentan ya con cinco unidades de renta sobre la zona de descenso.

De la fiesta al llanto en Montjuic

A pesar del ambiente festivo, el líder se mostró demasiado incómodo en los primeros 45 minutos ante un conjunto canario bien posicionado y que no renunció a llevar peligro al área azulgrana. Hansi Flick se vio obligado a mover el banquillo después de que Alejandro Balde recibiese un fuerte golpe en el cuello por parte de Sandro que le hizo abandonar el terreno de juego en camilla. Con Gerard Martín ya en el campo, los de Diego Martínez estuvieron cerca de poner el 0-1 en el minuto 35 con un remate de Javi Muñoz que se marchó lamiendo el poste. Solo al filo del descanso llegaron las mejores ocasiones para el conjunto local.

La primera de ellas, en un disparo de Pedri detenido por Cillessen tras el que Raphinha vio puerta, acción anulada por fuera de juego del brasileño. Ya en el tiempo extra, Raphinha estrelló el balón en el larguero después de que Gavi consiguiese recuperar el esférico en la medular.

EFE Sandro celebra con sus compañeros su tanto ante el FC Barcelona

Nada más reanudarse el choque, con Lamine Yamal saltando al terreno de juego, los canarios asestaron el primer golpe. En el 49, Kirian abrió para Sandro, que, ante la inoperancia de la zaga, armó la pierna para sacar un chut ajustado al que no llegó Iñaki Peña. El gol provocó la reacción de Flick, que apostó por un triple cambio.

Un cabezazo de Lamine Yamal repelido por Mika Mármol, que inmediatamente después también desarticuló un disparo de Lewandowski, avisó al cuadro amarillo, que no pudo hacer nada en el 61 cuando Raphinha, con inapelable zurdazo, sacó las telarañas de la portería de Cillessen. Todo volvía a empezar.

EFE Raphinha celebra su tanto ante Las Palmas

Ferran Torres, que también regresaba a la acción, provocó minutos más tarde la estirada del portero del equipo canario, que tardó nada en silenciar el recinto culé: un balón en profundidad para la carrera de Fábio Silva, que ganó la partida a Héctor Fort y superó a Iñaki Peña, condenó a los locales (min.67). Cillessen todavía tuvo que sacar dos manos providenciales para detener sendos disparos de Lamine Yamal y de Raphinha. Antes del descuento, el cuadro culé pidió penalti por derribo de Mika Mármol sobre Pau Cubarsí, pero el colegiado entendió que no había nada.

Con ocho minutos de añadido, el Barça lo siguió intentando y rozó el empate con oportunidades de Lamine Yamal, por partida doble, y, sobre todo, en dos ocasiones de Lewandowski, la segunda de ellas neutralizada por McKenna, que taponó su disparo en el interior del área. No tuvo tiempo para más y el líder pinchó por tercera jornada consecutiva.

El análisis de Dani Senabre

"Ya estoy oficialmente preocupado por el Barcelona. Hasta ahora era un bajón de juego, que veníamos avisando, pero no había encendido ninguna luz de alarma. El Barça la segunda parte del Espanyol camina, palma en Anoeta y empata en Balaídos, pero eso entra dentro de los planes de una temporada normal", afirmaba Dani Senabre en Tiempo de Juego.

El comentarista del Barcelona era más crítico sobre el choque de este sábado ante Las Palmas: "Lo de hoy no puede pasar, es imperdonable y muy grave porque has dejado pasar muchos minutos. Lo que tenía el Barça de Flick de ir a por uno y otro, esa ambición no se ha visto. Hoy cuando se han puesto las pilas al recibir el gol ha sido tarde", analizaba.

"Ya era tarde porque Las Palmas ha sido muy inteligente y ha cortado el ritmo del Barcelona con faltas y lesiones, nada fuera de la legalidad, y el Barça no ha sabido reaccionar. ¡Qué cojan al gato Cat y al pantalón blanco y no lo vuelvan a sacar! La película ha cambiado mucho desde el 0-4. El Real Madrid estaba a 8 puntos y ahora le peligra el liderato", ha finalizado Dani Senabre.

