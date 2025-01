El percance que hace que el campeón de la UFC Khabib Nurmagomédov acabe expulsado de un vuelo

Se ha hecho viral el último incidente que ha vivido el campeón del mundo de la UFC, Khabib Nurmagomédov, en un vuelo que terminó con el luchador expulsado del avión tras discutir con una de las miembros de la tripulación.

A Nurmagomédov le sentaron en la fila de una de las puertas de emergencia de la aeronave, en un vuelo que tomó en Las Vegas. Se le acerca una de las azafatas y le pregunta (en inglés) si está preparado para afrontar el vuelo en dicho asiento.

Por cuestiones de seguridad, cuando a un pasajero se le ubica en uno de los asientos de la fila de una de las salidas de emergencia de un avión, suele ser necesario que cumpla varios requisitos, como tener cierta capacidad física, disposición, no tener impedimentos físicos o mentales o saber hablar y entender el idioma que maneje la tripulación.

Cargando…

Ese último requisito es el que frustró el vuelo del luchador. La azafata le pregunta si sabe inglés, y este responde: "Conozco el idioma, sé cómo ayudar a la gente".

"No es una cuestión del idioma", respondió la azafata.

El luchador se quejó porque no entendía por qué le estaban preguntando, y la azafata termina por comunicarle que se han quejado sus otros compañeros de tripulación. Él se defiende: "No es justo. Cuando hice el ckeck-in, me preguntaron si sabía inglés, y les dije que sí", algo que la auxiliar puso de nuevo en entredicho: "Eso, según su criterio. Voy a llamar a un supervisor. Puedes elegir otro asiento o te acompañamos fuera".

Nurmagomedov dijo que se quería quedar en su asiento pero finalmente abandonó el vuelo de forma voluntaria.

Todo fue grabado por un usuario que estaba próximo al luchador y lo compartió a sus redes sociales.