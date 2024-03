Pepe Martí, la nueva perla del motor español, brilla en su debut en la Fórmula 2

Pepe Martí fue noticia el pasado viernes porque en la carrera al sprint terminó tercero cuando salía úndecimo. En el Gran Premio de Bahréin de este sábado culminó su increíble segunda remontada, saliendo desde el mismo lugar en la parrilla y terminando segundo. El joven catalán ha brillado en su debut en la Fórmula 2 y ha realizado su estreno soñado en la categoría con Campos Racing, aunque viste los colores de Red Bull, ya que el de Sabadell fichó por la academia de la bebida energética en 2023.

VAMOS PEPE!!

VAMOS EQUIPO!! ????



??P2 @JMMarti_oficial



He did it again P2 from P11 ?? @Formula2#FeatureRace#BahrainGPpic.twitter.com/LSq1tJ10Wv