Pedro Martín sorprende con su opinión en la polémica con Gazzaniga: "No me alegra..."

Un gol de falta directa de Antoine Griezmann, en el minuto 40, le dio ventaja al Atlético de Madrid frente al Girona al descanso de su partido de la segunda jornada de LaLiga EA Sports en el estadio Cívitas Metropolitano (1-0). El francés ajustó perfectamente el esférico a la base del poste de Gazzaniga y, con la ayuda de un ligero desvío, anotó su primer tanto personal en esta nueva temporada.

El partido, vibrante y abierto para ambos equipos en todo momento, ha supuesto el estreno de los colchoneros en su estadio en el curso 2024-25, una temporada que estará marcada por muchos cambios y novedades en el Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann celebra el gol marcado ante el Girona. | EFE



El verano del Atlético de Madrid

Las nuevas caras que han aterrizado en el Cívitas Metropolitano son un completo soplo de aire fresco para el 'Cholo' Simeone a la hora de confeccionar un once de cara a los compromisos del equipo. La marcha de jugadores como Memphis Depay, Saúl Ñíguez, Stefan Savic o algunas más importantes como las de Álvaro Morata -a cambio de 13 millones de euros al Milan- han supuesto que el Atlético haya tenido que acudir al mercado para reforzarse con muchas nuevas piezas.

La más destacada es, sin duda, la del argentino Julián Álvarez. El campeón del mundo ha llegado a cambio de unos 75 millones de euros fijos más otros variables a Madrid tras salir del Manchester City de Guardiola. Su rol en el club 'citizen' no era el deseado por el delantero, siempre a la sombra de Haaland, y ahora bajo las órdenes de Simeone buscará convertirse en la nueva estrella rojiblanca.

El árbitro Martínez Munuera muestra tarjeta amarilla al portero del Girona Paulo Gazzaniga ante las protestas de los jugadores del Atlético que pedían la roja. | EFE

Julián tiene varios ejemplos en los que fijarse de cara a poder hacer historia con la camiseta colchonera. Grandes delanteros, también suramericanos, como el Kun Agüero, Luis Suárez, Diego Forlán o Radamel Falcao han escrito su nombre con letras doradas en la historia del Atleti y nadie duda de que Álvarez puede llegar a dar ese nivel y ganarse del mismo modo a la afición rojiblanca.

Por otro lado, el Atlético de Madrid también ha incorporado a Alexander Sorloth para la delantera, un perfil muy diferente al del argentino. El ex del Villarreal ya se ha estrenado en partido oficial, precisamente contra su ex equipo. Otros como Le Normand, Gallagher o Lenglet han llegado para reforzar al Atlético en todas las líneas.

La polémica de Gazzaniga

El partido ante el Girona ha quedado marcado por una jugada muy polémica de la primera parte. Al borde del descanso, Gazzaniga ha desviado un balón dividido fuera del área con la mano en un claro error de cálculo del portero. Sin embargo, el árbitro ha decidido no expulsarlo puesto que ha considerado que Julián Álvarez, quien podía plantarse ante la portería sin guardameta, iba a llegar después de Blind, por lo que no era jugada manifiesta de gol.

Momento de la mano de Gazzaniga fuera del área.

Ante esto, el comentarista de Tiempo de Juego, Pedro Martín, ha analizado la jugada dándole la razón al árbitro para la sorpresa de los demás periodistas, quienes tenían claro que la jugada merecía la roja para Gazzaniga: "Estoy de acuerdo con el árbitro en la decisión que ha tomado. Que haya alguien en el Comité Técnico de Árbitros que me dé la razón no me alegra especialmente, porque ellos siempre están de acuerdo con el árbitro. Y en este caso están de acuerdo conmigo", ha manifestado el comentarista.

"En este caso estoy de acuerdo con el árbitro porque creo que, siendo una ocasión de gol, no es una ocasión manifiesta de gol, porque el que tenía más opciones de llegar el defensa del Girona Daley Blind", ha concluido Pedro Martín.

