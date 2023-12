Pedro Martín salta por un oyente de Tiempo de Juego sobre los rótulos en inglés de Copa: "Por favor"

Una de las cuestiones que no pasaron desapercibidas ni por los oyentes de Tiempo de Juego ni por los comentaristas del programa tiene que ver con las retransmisiones televisivas de la Copa del Rey.

Independientemente del canal de televisión por las que se emitan los partidos, la señal de origen es la que, después, utiliza la Federación Española de Fútbol para elaborar los resúmenes que después publica en sus diferentes sistemas de comunicación digital.

Y esa señal de origen tiene una particularidad que llama la atención, que no es otra que la aparición de los rótulos en inglés.

Imagen del vestuario, o 'locker room', del Cayón, según la señal de TV para la Copa del Rey





Así, durante los partidos de la segunda ronda del torneo copero, cuando se emitían imágenes del vestuario de algunos de los equipos, como eran el CD Cayón o la Arandina CF, algunos de los equpos más modestos en la competición, que podían dejar momentos informativos interesantes por el hecho de saltar a jugar ante un Primera División, en lugar de aparecer un rótulo que indicase que se veía el 'vestuario del equipo', se podía leer 'CD Cayón Locker Room' o 'Arandina CF Locker Room'.

Además, para dejar claro que la señal era en riguroso directo, en vez de la propia palabra 'Directo', aparecía la palabra inglesa 'Live'.

Descanso de uno de los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey, según la señal de televisión





Por ende, cuando un jugador era amonestado con tarjeta amarilla aparecía el rótulo 'Yellow Card' o cuando se llegaba al descanso de un partido, se indicaba mediante las palabras 'Half Time'.

Pedro Martín salta ante la observación de un oyente

En una de las últimas rondas de mensajes de los oyentes que llegaron al Tiempo de Juego de este jueves, David Jiménez leyó un mensaje que decía que dicha circunstancia no era para tanto y que no había problema por no entender una 'Yellow Card' en imagen.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Pedro, pues te saldrán los rótulos en inglés porque te has ido de puente por ahí, pájaro. Qué más da si pone 'yellow card' o 'tarjeta amarilla'. Lo entiende hasta mi abuela, que sois unos quejicas", escribió al Whatsapp del programa.

Ese mensaje provocó que el aludido Pedro Martín, lanzara una respuesta contundente a este oyente.

ESCUCHA LA RESPUESTA QUE PEDRO MARTÍN DA A UN OYENTE QUE LE PROVOCA POR LOS RÓTULOS DE LA COPA EN INGLÉS

Audio





"¡Estamos fatal, por favor!", exclamó.

Y, para muestra, un botón. Pedro explicó que cuando ve las retransmisiones del Tour de Francia, donde absolutamente todos los rótulos aparecen en francés, "me entero perfectamente de lo que pone".

Pedro Martín critica severamente que la señal de televisión muestre rótulos en inglés: "¡No tenemos que estar con rótulos en inglés! La segunda competición más fetiche del fútbol tiene que tener los rótulos en castellano, por favor", rogó, al tiempo que recordó que el castellano es "el segundo idioma más importante del mundo".