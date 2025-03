Pedro Martín esclarece las dudas del posible penalti sobre Fermín en el Barcelona - Girona: "Ni falta"

Gerard Martín, Eric García, Fermín López y Robert Lewandowski fueron las cuatro novedades del técnico alemán Hansi Flick para el partido de este domingo de LaLiga en el Estadi Olímpic Lluís Companys entre el Barcelona y el Girona, con dos cambios.

Martín, Eric, Fermín y Lewandowski jugaron de inicio por Alejandro Balde, Frenkie de Jong, el lesionado Dani Olmo y Ferran Torres respecto a la victoria del jueves contra el Osasuna (3-0). Descansaron Pau Cubarsí, Frenkie de Jong y Raphinha con vistas al encuentro copero de semifinales de este miércoles ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

En cambio, en el equipo de Míchel Sánchez Alejandro Francés y Yáser Asprilla vuelven al once titular después de varias semanas para cubrir las ausencias por lesión de Iván Martín y Bojan Miovski, respecto al empate con el Valencia de antes del parón (1-1).

El Girona buscará romper su racha de seis jornadas sin ganar y revalidar la victoria de la temporada pasada en Barcelona (2-4) con Gazzaniga; Arnau, Francés, Blind, Krejci, Miguel; Herrera, Arthur; Tsygankov, Asprilla; y Danjuma.

En el partido, durante los primeros minutos de juego, el Barcelona fue claro dominador, con prácticamente todas las ocasiones a su favor y viendo a una Lamine Yamal expléndido. Además, Fermín, una de las nevedades, estuvo a punto de forzar un penalti en una lucha con Asprilla.

Además, el Barcelona se fue al descanso por encima en el marcador después de que Paulo Gazzaniga hubiera salvado al conjunto de Míchel Sánchez con grandes paradas ante Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Ronald Araújo, pero al filo del descanso Krejci se marcó en propia puerta en una falta lanzada por Lamine Yamal.

Eso sí, poco antes José Luis Pulido Santana ha anulado un gol de Jules Koundé por fuera de juego al recibir el pase de Fermín López.

el posible penalti

En un primer lugar, el colegiado pitó falta, aunque terminó yendo al VAR puesto que la acción se desarrolló en dentro del área del Girona. "El que golpea es Fermín a Asprilla. Cuando el jugador que ataca es el que golpea al que defiende es difícilmente justificable el penalti", aseguró Marcos López.

Jugada polémica entre Fermín y Asprilla en el Barça-Girona

"No veo falta por ningún sito, por eso entiendo la decisión. Me parece muy poca cosa para pitar penalti. Es un jugador, en este caso Asprilla, que intenta llegar a la pelota y mete el pie Fermín y luego chocan sin más. No veo ni falta. Una vez que ha pitado el árbitro si le dan la opción de revisarla y despistarla creo que han hecho bien", explicó Pedro Martín.

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).