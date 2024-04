Pedro Martín no se corta a la hora de hablar de las polémicas arbitrales: "Si Real Madrid y Barcelona..."

El encuentro entre el Athletic y el Villarreal disputado este domingo en San Mamés acabó con un penalti polémico a favor del 'submarino' amarillo, que convirtió Dani Parejo y con el que puso el 1-1 final en el marcador.

Una decisión del colegiado Cuadra Fernández, tras la revisión en el monitor del VAR después del llamamiento de Hernández Maeso - colegiado al frente de la Sala VOR - que provocó el enfado en el equipo de comentaristas de Tiempo de Juego: "Esto no es fútbol". Toda esta jugada polémica, con la narración de Rubén Martín desde el feudo rojiblanco, se vivió de la siguiente manera durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego.

Parejo y el VAR aguan la fiesta del Athletic en San Mamés El centrocampista del Villarreal, de penalti, empató el partido en el tiempo de descuento tras el tanto inicial de Sancet (1-1). Los de Valverde se alejan de la Champions. 14 abr 2024 - 17:43

Actuación del árbitro

Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, fue muy contundente con la actuación del balear Cuadra Fernández sobre el feudo bilbaíno: "No merece más que 1".

Pedro Martín señala sobre todo tres jugadas polémicas: La primera "la expulsión ridícula a Comesaña", después "penalti ridículo en el último minuto a favor del Villarreal" y "entre medias un agarrón descarado de la camiseta de Nico Williams que también ha pasado por alto, a parte de otras cosas que ha hecho durante el partido".

Confusión entre los propios jugadores

Al término del encuentro, en las entrevistas postpartido en Movistar+, Dani Parejo y Oihan Sancet dieron diferentes versiones sobre el problema con las manos en LaLiga.

El primero en hablar fue el '10' del Villarreal que ha llegado a asegurar que "esta semana vino un colegiado a darnos una charla, imagino que a todos los equipos de Primera y Segunda, y nos dijo que un rebote del cuerpo en la mano si ocupa un espacio que no es natural es penalti. Aunque sea de rebote".

Por otro lado, Sancet que marcó el 1-0, dio otra versión completamente contraria: "Sinceramente no entiendo nada, todos los años nos dan charlas el Comité de Árbitros y nos dicen que de rebote no es penalti. Y encima no iba ni a puerta. Sinceramente no entiendo nada, habrá que respetar decisión del árbitro pero no entiendo nada" .

Aprovechando estas palabras de ambos jugadores, Pedro Martín realizó una contundente reflexión sobre la polémica arbitral: "Gracias a que esta Liga está bastante decidida, de hecho, en los últimos años los árbitros están teniendo suerte que el título está bastante decidido en las últimas jornadas, sino con el 'cacao de la RFEF y el cacao que tienen los árbitros, la Liga explotaba".

"Si el Real Madrid y el Barcelona llegan a la última jornada jugándose LaLiga entre ellos, esto explota", concluyó Pedro Martín.

Con este punto, el Athletic finalizará la jornada quinto en la tabla, con 57 puntos, y a cuatro del Atlético de Madrid que abre los puestos de playoff después de la victoria de los colchoneros este sábado ante el Girona.

El Villarreal, por su parte, acabará la jornada con 39 puntos, y tendrá que esperar al partido del Valencia en Pamplona ante Osasuna de este lunes para conocer su distancia a la séptima plaza, que tras la victoria del Athletic Club en la Copa del Rey da acceso a jugar competición europea la próxima temporada. En el audio que aparece justo por debajo tendrás la oportunidad de escuchar la opinión de Pedro Martín sobre estas polémicas arbitrales.

