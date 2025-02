Pedro Martín compara la expulsión de Fermín con las entradas de Ceballos y Gallagher: "Es muy fea, pero..."

El Barcelona logró este domingo colocarse a dos puntos del liderato del Real Madrid y a uno solo del Atlético de Madrid tras ganar contundentemente 1-4 al Sevilla. Los azulgranas aprovecharon el empate en el derbi madrileño para volver a meterse en la lucha por la Liga, liderados por un gran Pedri.

Hansi Flick decidió cambiar la pareja de centrales en Sevilla, donde fueron titulares Araujo e Íñigo Martínez. Arriba, Lewandowski volvía al once después de no jugar ni un minuto en el partido de Copa ante el Valencia. Y en el minuto 7 el polaco apareció para marcar su gol número 19 con un balón por alto que cabecea Iñigo Martínez y Lewandowski, al segundo palo, puso por delante a los azulgranas. Justo ante Nyland evitó el 0-1 con un paradón espectacular a un remate de Lamine Yamal dentro del área.

EFE Lamine Yamal felicita a Robert Lewandowski por su primer gol durante el Sevilla-Barcelona

Pero el Sevilla no pudo reaccionar mejor porque nada más sacar de centro, un pase largo hacia Saúl pilló la defensa adelantada y le regaló el gol a Vargas, que marcó al segundo palo el empate. En la repetición se pudo ver cómo Saúl estaba en línea con Araujo. En el minuto 22, el central uruguayo tuvo que ser sustituido por Cubarsí después de una entrada de Saúl.

El equipo andaluz fue mejorando poco a poco y pudo adelantarse al filo del descanso con una chilena de Lukebakio que obligó a Szczesny a mandar a córner. La reacción inmediata del Barça fue un gran pase de Pedri hacia Lamine Yamal, que completamente solo remató mal dentro del área.

Al descanso, Hansi Flick dio entrada a Fermín por un revolucionado Gavi y nada más empezar la segunda parte, otro gran pase de Pedri por arriba lo cabeceó el propio Fermín para volver a poner por delante al Barcelona. En el minuto 55, y tras un posible penalti de Koundé por empujón de Sow, Raphinha marcó el 1-3 con un gran disparo con la pierna derecha que entró pegado al palo derecho de Nyland.

EFE El Barcelona celebra el cuarto gol frente al Sevilla, obra de Eric García

En el minuto 62, el Barcelona se quedó con diez tras una fuerte entrada de Fermín sobre Sow que Hernández Hernández calificó de roja directa después de revisar el VAR, donde estaba Del Cerro Grande. Pero los azulgranas supieron mantener el balón con diez y Eric García acabó sentenciando al rematar en el segundo palo una falta sacada por Raphinha.

la polémica expulsión de fermín

En el minuto 45 Fermín entró al terreno de juego en sustitución de Gavi y casi en la primera jugada de la segunda parte, un gran pase por alto de Pedri lo cabeceó para poner el 1-2 en el marcador. Fermín volvía a ver portería y aprovechaba la confianza de Flick, pero en el minuto 60 vio la tarjeta roja por una fuerte entrada sobre Sow y tras la revisión de VAR. En las repeticiones se vio que el azulgrana tocaba el balón pero golpeaba fuertemente la pierna del jugador del Sevilla.

Acción polémica entre Ceballos y Pablo Barrios

Esa jugada se comparó con la ocurrida este sábado en el derbi madrileño entre Ceballos y Barrios. El jugador madridista pisó la pierna de Barrios cuando estaba en el suelo y Soto Grado le enseñó la tarjeta amarilla, cuando muchos atléticos pedían la expulsión directa. La roja a Fermín también se comparó con una entrada de Gallagher a Salas en el Atlético de Madrid - Mallorca del pasado fin de semana, en la que también tocó baló pero le acabó clavando los tacos a Salas. Por esa jugada, el rojiblanco también vio solo la tarjeta amarilla.

pedro martín y las polémica jugadas

En el comienzo del tramo final de Tiempo de Juego, Joseba Larrañaga le preguntó a Pedro Martín por la diferencia entre estas tres entradas y el diferente criterio: "¿La expulsión de Fermín te parece correcta? Si le expulsa, no me parece incorrecta. Ceballos, ¿tenía que haber sido expulsado ayer? Lo mismo, si le expulsan, expulsado está. ¿Por qué lo de Gallagher no te pareció expulsión el otro día y estas dos sí te parecen? Porque… no me pareció. No todas las entradas son iguales. En la de Fermín, veo claramente opción de lesión en el rival, y en la de Gallagher, no. A la hora de medir una expulsión, tienes que medir la fuerza con la que va el jugador y hoy Fermín iba muy pasado. Que la visión del pie de Gallagher es muy fea, sí, porque le va con los tacos, pero no creo que fuera lo suficientemente fuerte para la expulsión. Ahora, que sin la expulsión tampoco hubiera pasado nada. Donde pone el pie Ceballos no está el balón; en vez de encontrarse el balón se encuentra la pierna, pero donde va el pie de Ceballos hay muy pocas opciones de que esté el balón. Por eso lo veo más rojo que otra cosa".