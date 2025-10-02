Paula Badosa, nueva embajadora de Arabia Saudí

La española Paula Badosa ha fichado como embajadora de Arabia Saudí para "ayudar al avance del tenis, empoderar a la siguiente generación de tenistas y crear oportunidades para todos".

A través de sus redes sociales, la tenista española anunció esta colaboración con el fondo público de inversión de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés), que ya tiene otras colaboraciones en el mundo del tenis.

Además de ser uno de los patrocinadores principales de la ATP y la WTA, Arabia Saudí hospeda las Next Gen Finals, que reúnen a final de año a los mejores jugadores sub21 del mundo, y las Finales de la WTA, que reúne a las ocho mejores tenistas a final de temporada en Riad.

Su intención ha sido la de hacerse con un nuevo Masters 1.000, el décimo del calendario, que se jugaría en enero antes del Abierto de Australia. Sin embargo, esto no ha sido posible y en el circuito masculino han tenido que conformarse con la exhibición Six Kings Slam, en la que seis tenistas, incluidos Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic, competirán del 15 al 18 de octubre por uno de los mayores botes de la historia del tenis.

Solo por competir, cada uno de estos jugadores se embolsará 1,2 millones de euros, mientras que el ganador se llevará 3,8 millones adicionales.

Badosa se une a una lista de embajadores del tenis en la que el nombre más destacado es el de Rafael Nadal, que se convirtió en embajador para la federación saudí en 2024.

"Lo que me hizo querer colaborar con PIF es que compartimos los mismos valores, los mismos valores, PIF es avaznar en el tenis y empoderar a la siguiente generación y crear oportunidades para todos", dijo Badosa, que desde hace años reside en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Una de las propuestas más importantes del PIF en la WTA es la creación de un fondo monetario destinado a las tenistas que deciden ser madre, para que puedan tener ingresos durante su baja en el circuito.