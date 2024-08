Paula Badosa guía a los españoles en el Abierto de Estados Unidos

Paula Badosa, con una actuación impecable, encabezó este lunes el desembarco de la delegación española en el Abierto de Estados Unidos con un balance desigual y tantas clasificaciones como eliminaciones. Ocho tenistas españoles (dos mujeres y seis hombres) arrancaron este lunes en Flushing Meadows y la mitad de ellos hicieron las maletas a las primeras de cambio.

Entre los que estarán en la segunda ronda destaca Badosa (n.29), que arrancó con excelentes sensaciones fulminando a suiza Viktorija Golubic (n.73) por 6-0 y 6-3 en una hora y nueve minutos. La catalana viene de firmar un gran verano en pista dura en Norteamérica (título en Washington y semifinales en Cincinnati), se medirá a continuación a la estadounidense Taylor Townsend (n.48).

