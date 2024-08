Paso de gigante de Salzburgo y Sparta de Praga hacia la 'nueva' Champions

El RB Salzburgo austriaco y el Sparta Praga checo pusieron pie y medio en la nueva liguilla de la Liga de Campeones 2024-2025 después de ganar este miércoles a domicilio por 0-2 en la ida del 'playoff' al Dinamo Kiev ucraniano y al Malmoe sueco, mientras que el Young Boys suizo tomó una ligera ventaja sobre el Galatasaray (3-2) y el Midtjylland danés y el Slovan Bratislava eslovaco lo dejaron todo para la vuelta (1-1).

El campeón de Austria tiene cerca volver a estar una campaña más con los mejores del Viejo Continente después de desarbolar al Dinamo Kiev en la localidad polaca de Lubin. Firme en defensa y eficaz arriba, los visitantes se adelantaron al filo de la media hora por medio de Nené y ajusticiaron a su rival nada más iniciarse la segunda mitad por medio de un penalti anotado por Kjaergaard.

