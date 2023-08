La participación de clubes y selecciones españolas no corre riesgo, pese a la amenaza de la RFEF

La RFEF, según ha podido saber Deporte COPE, envío una carta el pasado viernes a la UEFA denunciando "injerencias" del Gobierno en el 'caso Rubiales'. La misiva enviada por Andreu Camps, secretario general de la Federación Española y mano derecha de Rubiales, demandaba la intervención del máximo organismo del fútbol en Europa.

La FIFA suspende a Rubiales y le prohíbe ponerse en contacto con Jenni Hermoso El presidente de la RFEF no podrá ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol durante al menos 90 días desde este sábado. Además, le impide ponerse en contacto con Jenni. 26 ago 2023 - 14:21

?? Informa @isaacfouto, en @deportescope



???? "Pedro Rocha buscará el respaldo de los presidentes todas las territoriales"



???? "Se decidirá si hay elecciones ya o el año que viene"



?? "Quiere ser presidente interino y que el CSD adelante las elecciones"



?? "Quiere ser presidente interino y que el CSD adelante las elecciones"

Este fue el último acto del suspendido presidente de La Española, que conoce la normativa de la UEFA la cual establece que cada asociación debe "gestionar sus asuntos de forma independiente". Y la norma añade que esa independencia se llevará a cabo "sin influencias indebidas de terceros", hecho que pondría en riesgo la participación de clubes y selecciones nacionales en las competiciones europeas.

Aunque los equipos españoles no corren peligro, tral y como han informado Ángel García, Arancha Rodríguez e Isaac Fouto en Tiempo de Juego. "No existe riesgo", eran las palabras de Víctor Francos en 'La Sexta' que cofirmaban que la UEFA no iba a actuar.

"Desde el Gobierno creemos que hoy no existe ningún riesgo para los clubes españoles, ni para las selecciones", dijo el presidente del Consejo Superior de Deportes.

Este movimiento por parte de Rubiales, Camps y la RFEF se produjo antes de que la FIFA tomara medidas y suspendiera a Luis Rubiales 90 días por su polémico beso a Jenni Hermoso.