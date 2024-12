Panichelli evoluciona favorablemente tras el choque sufrido con Curbelo que le dejo inconsciente

El Mirandés ha informado a través de un comunicado de prensa que el delantero Panichelli se encuentra consciente y estable en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

Según informó su entrenador, Alessio Lisci, en rueda de prensa, las primeras pruebas realizadas "han descartado fracturas", aunque el delantero permanecerá bajo observación durante la noche para evaluar su evolución. "Las noticias son positivas, pero queremos asegurarnos de que todo sigue bien", expresó el técnico del Mirandés, quien también señaló que visitará al jugador en el hospital.

El enfrentamiento entre el Mirandés y el Sporting estuvo marcado por un preocupante incidente en el minuto 27, cuando un choque fortuito entre Panichelli y Curbelo dejó a ambos jugadores tendidos en el terreno de juego. Sin embargo, las últimas actualizaciones sobre su estado de salud traen tranquilidad. Respecto al suceso, el técnico del Sporting, Rubén Alvés señaló que "aunque el defensa se siente mejor, no se ha decidido si será necesario realizarle más pruebas" y por precaución, Curbelo no regresó al campo y siguió la segunda parte desde el banquillo junto a sus compañeros. El partido también generó polémica por la decisión arbitral de no detener inmediatamente el juego tras el incidente, a pesar de los gestos de conmoción en la grada y las peticiones del técnico del Mirandés, Alessio Lisci, desde el banquillo.

La intervención tardía del árbitro fue ampliamente cuestionada, ya que la jugada siguió durante unos segundos, terminando con una mano en el área y un posterior penalti que adelantó al Mirandés y que de no haber seguido el juego no se hubiera pitado. "El árbitro no era consciente de la gravedad del golpe y por eso dejó continuar" señaló Alvés en la rueda de prensa postpartido.