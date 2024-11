El 'palo' de Simeone a Riquelme: "No hay que ser egoísta, hay que ser compañero"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró la reacción de su equipo en los últimos partidos gracias al trabajo día a día, tranquilo como cuando no terminaban de salir las cosas, después de un 0-1 sobre el Mallorca donde de nuevo marcó diferencia un Julián Álvarez que cumple con lo que esperaban.

"En el fútbol se vive siempre del hoy. La vida es como el fútbol. Uno gana y se le quita todo lo anterior, lo que pasó, lo que logró, pero la realidad es el día a día. Están haciendo un esfuerzo increíble, un trabajo enorme después de salir de París con una victoria y venir a Mallorca y tener la humildad con un bloque fuerte y quitarle las posibilidades que tienen ellos muy buenas", dijo en rueda de prensa tras el triunfo en la Liga.

El 'Cholo' apuntó que el Atlético mejoró en el segundo tiempo, donde llegó el tanto de la 'Araña'. "Llevamos el partido donde queríamos. El primer tiempo no pudimos hacer un juego más colectivo, hablamos para el segundo tiempo y ya fue distinto. Se presentó el equipo con más juego en campo rival y a partir del gol tuvimos situaciones importantes para no sufrir", afirmó.

Además, el técnico argentino no vio que Lenglet mereciera una segunda amarilla antes del gol visitante y explicó el tanto de los suyos. "La capacidad de Oblak y el creer de Julián que Giuliano podía ganar esa pelota entre dos, no fue egoísta y sirvió a Julián para que fuera gol. Nos permitió encaminar un partido duro", dijo.

Antes de la rueda de prensa, Simeone mandó un 'recado' a su jugador Rodrigo Riquelme que falló una ocasión durante el choque en vez de pasar a Correa: "No hay que ser egoísta, hay que ser compañero. decidió patear, pero no era lo que había que hacer, había que darle la pelota al compañero para empujarla. La decisión, por suerte, no tuvimos que pagarla".

