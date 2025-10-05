Las Palmas acaba con la condición de invicto del Cádiz en el regreso de Kirian

La UD Las Palmas acabó con la condición de invicto del Cádiz (1-0) gracias a un gol del central Sergio Barcia en la recta final del choque, el día de la feliz vuelta de Kirian Rodríguez a los terrenos de juego ocho meses después, recuperado por segunda vez de un linfoma de Hodgkin.

El equipo grancanario acabó imponiéndose en una acción a balón parado, en el minuto 85, tras un córner que ejecutó Jonathan Viera desde la izquierda y que cabeceó a la red el central gallego en el segundo palo.

Luis García, entrenador asturiano del equipo amarillo, sorprendió en la alineación inicial con la inclusión de su paisano Viti Rozada como extremo izquierdo.

A pesar del guion de partido previsto y cumplido, Las Palmas solo llevó peligro durante la primera parte a balón parado, en sendos remates de cabeza, de Loiodice y Ale García, que no encontraron portería, tras un saque de esquina y una falta lejana, en los minutos 15 y 26, respectivamente.

Al comienzo del segundo tiempo, en el minuto 49, el árbitro señaló un penalti por una presunta mano de Suso, que el VAR se encargó de corregirle porque el balón golpeó en el hombro del jugador visitante.

El Cádiz, pese al contratiempo de las tarjetas amarillas recibidas, se mantuvo firme en el trabajo defensivo pero no tuvo salida de balón, ya que le faltó tener más energía para inquietar al contragolpe a su rival, al que apenas exigió.

El primer tiro visitante no llegó hasta el minuto 72, de Ortuño desde la frontal del área, rechazado a córner por Horkas, y el segundo, solo dos más tarde, fue un cabezazo de García Pascual que también desvió el portero croata.

En el minuto 77 reapareció Kirian Rodríguez, y ocho minutos después Barcia remató de cabeza en el segundo palo un saque de esquina de Jonathan Viera, ganando en el salto a Kovacevic.

Horkas evitó el empate del Cádiz en el último minuto de la prolongación al abortar un duro disparo de Suso, por lo que los tres puntos se quedaron en el Estadio de Gran Canaria.

ficha técnica: las palmas 1 - 0 cádiz

1. Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Álex Suárez (Herzog, min. 85), Barcia, Enrique Clemente; Loiodice (Kirian, min. 77), Amatucci; Manu Fuster (Mata, min. 85), Iván Gil (Jonathan Viera, min. 65), Viti (Jeremía Recoba, min. 65); y Ale García.

0. Cádiz: Víctor Aznar; Iza (Caicedo, min. 46), Kovacevic, Iker Recio, Climent (Álex Fernández, min. 89); Diakité (Dawda Camara, min. 89), Ortuño; Tabatadze (Pereira, min. 81), Suso, Ontiveros (Diarra, min. 64); y García Pascual.

Gol: 1-0, min. 85: Barcia.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité de Castilla-La Mancha). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Enrique Clemente, así como a los visitantes Iza, Climent, Caicedo y Ortuño.

Incidencias: partido de la octava jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria ante 18.413 espectadores.