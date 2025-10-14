La vida del padre de Lamine Yamal estuvo en riesgo: se conocen los detalles del apuñalamiento que sufrió Mounir Nasraoui

La vida de Mounir Nasraoui corrió peligro tras el apuñalamiento del que fue víctima el 14 de agosto del año pasado.

Este martes, el diario La Vanguardia ofrece detalles sobre el suceso recabados de los informes a los que ha tenido acceso.

El padre de Lamine Yamal estuvo varios días ingresado en un hospital de Barcelona, en la UCI, como consecuencias de las tres puñaladas que recibió y que le pusieron en "riesgo vital". Además de las puñaladas, recibió de la misma persona un puñetazo en la nariz de la misma persona. El autor reconoció, tiempo después, que lo hizo por error.

La historia que relata el informe policial cuenta que, ese mismo día, por la tarde, a Mounir le cayó un barreño de agua que lanzó un menor por la ventana, lo que derivó en una discusión con familiares del niño.

Horas después, se citó con dos amigos en el campo de fútbol de Rocafonda, donde fue atacado por un grupo formado por dos hermanos, su padre y un amigo. Según testigos, llevaban un cuchillo, una piedra y un arma extensible, y coinciden en que fue un ataque intencionado.

El informe que cita La Vanguardia respalda a los testigos, que defienden que actuaron por error y en defensa propia. El padre del jugador del Barça afirmó también en la declaración ante el juez, por iniciativa de la defensa del agresor, que solo se defendió tras sentirse acorralado.