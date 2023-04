Paco González, y sus sensaciones contrapuestas sobre un penalti en LaLiga Santander: "Me he vuelto loco"

Corría el minuto 34 del Espanyol - Getafe: Braithwaite cabecea en el área y el balón parece golpear en el brazo de Aleñá. El Espanyol pide penalti, y el árbitro, Sánchez Martínez, se queda esperando instrucciones de la sala VOR. Finalmente, decide acudir al monitor a pie de campo, revisa la jugada, y señala penalti a favor del Espanyol. Además, amonestó con tarjeta amarilla al jugador azulón.

Durante la retransmisión de Tiempo de Juego, hubo dudas de si el balón le golpeaba al defensa del Getafe en el brazo o en la espalda: "Para mí, salta descoordinado", precisó Paco González, que se aventuró a pronosticar que "si interpretan que el remate va a puerta lo puede pitar".

Dicho y hecho: Sánchez Martínez vuelve a ver la jugada y señala pena máxima a favor del Espanyol.

Audio





Pedro Martín, el especialista arbitral de Tiempo de Juego, valoró la jugada: "Duarte tiene el brazo un poco separado, no muy hacia arriba. Si tuviera el brazo más arriba, no tendría ninguna duda porque es una norma que está en el reglamento".

1-0 Espanyol-Getafe Minuto 37. Gol de Joselu de penalti VAR.



Joselu iguala su récord de goles en una Liga.



50 goles de Joselu en las 4 últimas ligas:

11 en 2019-20

11 en 2020-21

14 en 2021-22

14 en 2022-23 — Pedro Martin (@pedritonumeros) April 30, 2023

¿Pero el penalti es justo o no es penalti?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La gran cuestión para los comentaristas de Tiempo de Juego en una jugada como la sucedida el RCDE Stadium es si pitarían o no penalti.

Existe consenso con que la mano es involuntaria, por lo que "no debería pitar penalti y tampoco sería amarilla", valoró González, que tras desgranar los motivos por los que no pitaría penalti y sus argumentos a favor de señalar la pena máxima, concluyó con un "me he vuelto loco. Doy por bueno un penalti que no lo pitaría".

El narrador del partido, Germán Doblarro, explicó durante la retransmisión que nos encontramos ante un penalti reglamentado "y ya está" pero que "en el fútbol de siempre no se pita, es la realidad".

Más contundente se mostró Tomás Guasch: "En el momento en que el remate va a puerta está claro que lo va a pitar, pero es el que defiende es un jugador que tiene dos brazos. Vivimos esta locura en la que ocho de cada diez penaltis pitados no lo son", sentenció.