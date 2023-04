Paco González sugiere un regalo de Sant Jordi para Xavi por sus problemas con el sol: "En vez de un libro..."

Siguen coleando las declaraciones del entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, tras el partido ante el Getafe del pasado domingo que acabó 0-0 y donde se quejó del sol y del mal estado del césped.

En la rueda de prensa prepartido ante el Atlético de Madrid que tuvo lugar este sábado, Xavi volvió a incidir en esa idea del sol y del césped.

"Se me critica por todo, sé donde estoy", comenzó diciendo Xavi y se defendió de las bromas que ha recibido durante la última semana a raíz de esas declaraciones: "Me molesta el sol, por más memes que me hagan, el campo seco nos perjudica".

Sobre el estado del césped del Coliseum, el técnico blaugrana echó balones fuera y dijo que se tenía que preguntar a Quique Sánchez Flores el por qué no lo regó y añadió: "No voy a parar hasta que haya una norma sobre la superficie".

En respuesta a Xavi, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González sugirió un regalo para el entrenador culé aprovechando que este domingo juega el equipo blaugrana y además en Sant Jordi: "En vez de un libro...". Además, Paco González señaló que ya hay una regla para controlar el césped de todos los encuentros.

Durante el programa de este sábado, Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, a través de Paco González, recordó que el Brasil 70', que tantó enamoró por el fútbol que hacia, jugó con un césped alto y seco.