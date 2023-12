Paco González, sorprendido con la alineación del Barcelona contra el Amberes: "Absurdo"

La derrota del Barcelona contra el Girona sigue dando sus últimos coletazos en el seno del conjunto azulgrana. El equipo de la Ciudad Condal publicó este pasado lunes la convocatoria para enfrentarse al Amberes, en la que Xavi Hernández decidió incluir a tan solo once jugadores de la primera plantilla.

El entrenador del Barça dejana en "casa" a Robert Lewandowski, Ronald Araujo, Frenkie De Jong e Ilkay Gundogan. Los cuatro futbolstas no viajaban hasta la ciudad belga, pero en la mañana del martes la lista era modificada. Y finalmente el único que se quedaba fuera era el centrocampsita neerlandés, que sufría un proceso febril.

Deco: "Las convocatorias son cosa de Xavi; no hemos consensuado nada" El director deportivo del Barcelona desmintió a Xavi sobre la polémica convocatoria ante el Amberes, después de que el entrenador dijera que los cambios se habían consensuado. 13 dic 2023 - 21:32

El lío de las convocatorias del Barcelona

En la primera convocatoria Xavi Hernández citaba a un total de 21 jugadores. En ella solo estaban del primer equipo: Joao Cancelo, Balde, Ferran Torres, Pedri, Raphinha, Iñaki Peña, Joao Félix, Christensen, Oriol Romeu y Koundé. Y junto a ellos el preparador citaba a 10 canteranos: Astralaga, Lamine Yamal, Alarcón, Casadó, Kochen, Fermín López, Cubasí, Aleix Garrido, Marc Guiu y Héctor Font.

Pero en la modificación del siguiente día sí estaban Lewandowski, Araujo y Gundogan. Por lo que el Barça viajaba hasta Amberes, finalmente, con un total de 24 jugadores. Los rumores se dispararon con los cambios de última hora y las preguntas también. La primera era clara: ¿Joan Laporta había ordenado los cambios en la convocatoria?.

Xavi intentó despejar las dudas en la rueda de prensa previa al partido y zanjó el tema asegurando que fue una decisón consensuada, que llegó motivada porque la expedición azulgrana haría dos noches en Béligca y no volvería hasta el jueves a la Ciudad Condal. "Decidiremos antes del partido quien juega y quien no. Pero los cambios se dieron porque dormimos aquís, es un tema relacionado con el itinereario", explicó el entrenador azulgrana.

Y agregó: "Hemos consensudad esto con el equipo. Los jugadores han preferido viajar y aprovecharemso para hace piña. Es bueno que la gente esté implicada".

Aunque, junto a la explicación, Xavi reconoció cambios en el once titular: "Creo que estando clasificados es bueno dar oportunidades a gente más joven o que ha jugado menos minutos. Lo normal y lógico es que hagamos cambios".

La opinión de Paco González, Minguella y Senabre

El lío parecía solucionado, pero la sorpresa aumentaba cuando el Barcelona publicaba en sus redes sociales el equipo titular. Xavi incluía en el once a Robert Lewandowski. El delantero polaco pasaba en dos días de no viajar a ser titular contra el Amberes. Y de ello todo ello opinaron en Tiempo de Juego Paco González, José María Minguella y Dani Senabre.

El director del programa lanzaba la pregunta y Minguella era el primero en dar su punto de vista. "Diría que en el Barcelona ha emepzado una época en la que no tiene que sorprender nada. Obviamente sorprende que anuncien una convocatoria dos días antes de viajar y que luego se la cambien...Parece que Laporta hace de presidente, de director general y ahora hace la lista de jugaores", señalaba el comentarista.

Y agregaba: "La explicación del retraso del vuelo no me termina de convencer. Los viajes se preparan, se organizan con mucho tiempo de antelación y no me sirve de exucasa decir que el aeropuertor está a una hora del estadio".

Paco González iba más allá y analizaba la alineación de Xavi Hernández: "La alineación me parece normal, pero que jugaran uno de los cuatro que no iban a viajar me parece un riesgo absurdo". Dani Senabre estaba de acuerdo con las palabras de Paco González y comentaba: "Para mí ha sido peor el postpartido del Girona que la derrota. La rueda de prensa de Xavi y este lío de la convocatoria deja muy debilitado al entrenador. Yo no me imagino una situación así con Guardiola o Luis Enrique".

