Paco González señala la razón del sufrimiento del Barcelona ante el Dortmund: "Hay que decirlo"

El Barcelona jugará las semifinales de la Champios League seis años después tras eliminar al Borussia Dortmund. Los azulgranas sufrieron en Alemania pero jugará las semis ante el Inter de Milan o el Bayern de Munich. Tres goles de Guirassy llegaron a poner en peligro el partido, pero el 4-0 de la ida sirvió para que los de Flick se metan en la siguiente fase.

Hansi Flick metió tres cambios con respecto al partido de ida en Montjuic: Gerard Martín entró por el lesionado Balde, Araujo por el apercibido de sanción Iñigo Martínez y Gavi por Pedri, al que el entrenador alemán decidió dar descanso. A pesar del 4-0 de la ida, jugadores como Raphinha y Lamine Yamal salían de inicio buscando sentenciar la eliminatoria.

El Dortmund salió con muchísimo peligro y durante diez minutos estuvo acosando la portería azulgrana hasta que logró adelantarse gracias a un penalti provocado por Szczęsny que transformaba Guirassy a lo panenka.

EFE Guirassy celebra su gol de penalti, en el Dortmund - Barcelona

A partir del gol, el Borussia aflojó el ritmo y pudo ampliar su ventaja con un cabezazo que Szczęsny detuvo muy seguro. Por su parte, el Barcelona no llegó a tirar a puerta y solo creó peligro por medio de Raphinha, en una contra, y Koundé, tras un gran pase de De Jong, que no pudieron ni tirar a puerta. El partido se marchó al descanso con 1-0, en la peor primera parte del conjunto azulgrana esta temporada.

La segunda parte empezó igual que la primera, con Szczęsny teniendo que hacer una doble parada para evitar el 2-0. Y la insistencia volvió a tener su recompensa con un córner que sacaban al segundo palo, y un doble toque de cabeza acababa en el segundo gol de Guirassy, que ponía a los alemanes a dos goles de igualar la eliminatoria. Pero en el minuto 54, un pase por dentro de Koundé dejaba a Fermín dentro del área y su centro se lo metía en propia puerta Bensebaini para poner el 5-2 en la eliminatoria y dar tranquilidad a los azulgranas.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran el gol en propia puerta del Dortmund

En el 58', Hansi Flick decidió dar entrada a Pedri por Gavi y después decidió quitar también a Lamine Yamal, en uno de sus peores partidos. Fermín pudo poner el empate en el marcador después de recibir la pelota completamente solo en el punto de penalti pero su disparo se marchó altísimo. Y en el minuto 75 el Barcelona volvería a sufrir después de un mal despeje de Araujo, que le dejó la pelota a Guirassy en área pequeña para que marcara su 'hat trick' y pusiera el 5-3 en la eliminatoria. Al final el Barcelona logró aguantar el resultado y jugará las semifinales.

el análisis de paco gonzález

Paco González, director de Tiempo de Juego, analizó el sufrimiento del Barcelona ante el Borussia Dortmund pese al 4-0 de la ida: "Hay que decir una cosa, el Barça está cansado. Porque el mal juego ya no es que no esté Lamine o que no esté acertado Raphinha, o sea, es un equipo que no roba arriba, normalmente se hincha".