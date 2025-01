Paco González señala el gesto de Vinicius en la celebración de su gol en el Real Madrid - Salzburgo: "No tengo ni idea"

El Real Madrid goleó 5-1 al Salzburgo con dobletes de Rodrygo y Vinicius, y un gol de Mbappé, que deja a los blancos clasificado para los octavos de final, y con opciones todavía para poder entrar en el top 8, lo que evitaría jugar el play off previo para entrar en esa ronda. El conjunto de Ancelotti se enfrentará al Brest el próximo miércoles a las 21:00 horas. Con esta victoria, el Madrid alcanza los doce puntos y ocupa la decimosexta posición.

El Real Madrid empezó el partido de una manera muy extraña porque el Salzburgo era el que controlaba la pelota y el que llegaba con peligro al área blanca, mientras que los de Ancelotti sufrían en la salida de balón por la presión de los austriacos. Pero llegó el minuto 25 y un clásico del Real Madrid: primera jugada con peligro dentro del área y gol, después de un balón que metía Vinicius al área, lo tocaba Bellingham y Rodrygo marcaba con un disparo cruzado.

EFE Rodrygo celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Salzburgo.

El brasileño encarrilaría el partido para el Madrid después de una gran pared con Bellingham, que le devolvió la pelota de tacón, para que Rodrygo marcara con un gran golpeo al palo largo. Y la segunda parte no pudo empezar mejor porque a los dos minutos, Mbappé aprovechó un fallo tremendo del portero Blaswich, que intentó regatear al francés ya acabó regalándole la pelota para que marcara a puerta vacía el 3-0.

El 4-0 lo marcó Vinicius, después de recibir un pase de Modric para que corriera, encarara el área desde su banda izquierda y acabara la jugada con un gran recorte y un fuerte disparo. Y él mismo sería el autor de la manita, con una gran salida de balón del conjunto blanco, un pase por dentro hacia el brasileño, que rompió a su defensor dentro del área y marcó en el mano. El partido acabó 5-1 y el Madrid se enfrentará ante el Brest en la última jornada de Liga.

el gesto de vinicius en su gol

Vinicius marcó un golazo ante el Salzburgo que supuso el 4-0 a favor del Real Madrid y Paco González, director de Tiempo de Juego, se quedó con el gesto que hizo el brasileño en la celebración: "Este pase que le acaba de poner Modric a Vinicius hace tiempo que nadie se lo pone, claro, no están Kroos, no está Alaba, que eran los que mejor le entendían eso. Se la ha puesto Modric y él se ha ido para adentro. Luego ha hecho un gesto que yo no he entendido como 100. No sé si es que lleva 100 goles como profesional, no tengo ni idea, pero me ha parecido que hacía un 1 y dos veces el 0. Me confirman que lo que lo que celebraba Vinicius es su gol número 100 en el Madrid".

900/Cordon Press UEFA Champions League Real Madrid vs RB Salzburg900/Cordon Press

Pedro Martín respondía a esa cifra con una mala noticia para Vinicius porque, para él, le quedan dos para llegar a los 100: "¿Os acordáis de un par de goles que tiraba al córner y los metía a las defensas? Es que los árbitros se lo dieron a él".