Paco González se pregunta quién es el delantero más determinante de LaLiga: "No encuentro otro..."

Jude Bellingham se ha convertido en una de las estrellas de LaLiga y, a pesar de ser centrocampista, el inglés lleva 11 goles y es el máximo goleador. Con la salida de Benzema y el bajón de Lewandowski, en la temporada 2023-24 no hay todavía un delantero centro que despunte muy por encima de los demás. Ante esto, un buen número de 'nueves' españoles están pidiendo paso.

El Zarra, en juego

No hay un killer por excelencia en lo que va de arranque liguero. De esta manera, los delanteros españoles han aprovechado para tratar de hacerse un hueco entre la élite goleadora de la competición doméstica. Jude Bellingham es el jugador con más dianas en estas primeras 15 jornadas, pero aunque no es un centrocampista al uso, tampoco es un atacante.

El segundo en la lista ya si es un delantero, aunque no un 'nueve', Antoine Griezmann, con 9 tantos en 13 partidos. Sin embargo, entre los cinco máximos goleadores ya se encuentran tres atacantes españoles, Gerard Moreno, con 8 goles en 12 encuentros; Borja Mayoral, 8 en 15, y Álvaro Morata, 7 en 12. Los españoles están siendo muy importantes en sus respectivos equipos y tan solo les separa un gol entre ellos para liderar la carrera por el premio Zarra.

Ausencia de un delantero estrella en LaLiga

Robert Lewandowski no ha empezado el campeonato liguero como había acostumbrado la última campaña con el FC Barcelona, en la que, a pesar de no ser su mejor año a nivel estadístico, hizo 22 tantos en 34 partidos. En estas primeras 15 jornadas, el polaco lleva 7 goles en 12 encuentros, pero con unas sensaciones de no ser el jugador que hace dos años ganó el premio 'The Best'.

Lewandowski en partido.EFE

El Real Madrid perdió a Karim Benzema este último verano, que se marchó a Arabia y Vinicius no lleva un buen inicio de temporada, en la que los problemas físicos tampoco le han dejado estar a su mejor nivel. En cambio, Rodrygo no empezó bien la temporada, pero ahora sí que se encuentra en una racha ofesiva muy buena,con cuatro goles y tres asistencias en los dos últimos partidos ligueros; además de, sus brillantes actuaciones recientes Champions.

¿Cuál es el delantero más determinante?

Con la salida de Benzema y el bajón de Lewandowski, en la temporada 2023-24 no hay todavía un delantero centro que despunte muy por encima de los demás. Elías Israel aseguró en Tiempo de Juego que Dovbyk "es el 'nueve' más determinante de la competición" en lo que va de temporada. Ante esto, Paco González se quedó sin respuesta y lanzó la pregunta de cuál es el delantero más determinante de LaLiga. "Me has dejado sin palabras con lo del delantero más importante porque he intentando revatirte, pero no me sale", comentó.

Dovbyk contra Lejeune.CORDON PRESS





El atacante ucraniano no arrancó la campaña como titular para Michel, pero en la jornada número cinco ya logró quitarle el puesto a Stuani en el Girona. En 13 partidos lleva 7 goles y 4 asistencias, un jugador que "genera cuatro tiros por partido y para el equipo en el que está me parece tremendo. El Girona es como con Bellingham, piensas que en algún momento va a parar, pero no para", explicó Elías Israel.

El conjunto catalán es la gran revelación de LaLiga y una de las claves de su éxito en estos primeros meses de temporada es lo que le aporta Dovbyk al equipo de Michel. El técnico utiliza a Stuani de forma eventual para tener una referencia más goleadora arriba. Sin embargo, con el delantero ucraniano tiene una pieza que, no solo marca goles y asiste, sino que se asocia a la perfección con los jugadores de banda, Savinho y Tsygankov; además de, Aleix García, que es el enganche en la zona ofensiva.

