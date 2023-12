Todibo desvela la curiosa norma que había con Messi en los entrenamientos del Barcelona

Jean-Clair Todibo llegó al FC Barcelona en la temporada 2018-19 y en dos temporadas tan solo jugó 5 partidos. En una entrevista para Ligue 1 Show ha explicado lo que le pedían en los entrenamientos del conjunto culé con Messi, algo que le sorprendió, pero que también lo entendió en su momento. El argentino, también aclaró la polémica con Lewandowski del pasado 30 de noviembre.

Todibo comentó una curiosa anécdota que vivió como culé en el día a día. "En Barcelona no nos permitían tocar a Messi en los entrenamientos. Suena descabellado, pero es cierto. Teníamos que tener cuidado", explicó. Sin embargo, el defensa aseguró que llegó a entender esa situación."Es normal, es el mejor. No quieres lastimarlo".

Polémica entre Messi y Lewandowski

Estas declaraciones del francés llegan tan solo un día después de las polémicas palabras de Leo Messi hacia Lewandowski. Esta historia comenzó el polaco ganó el premio 'The Best' sin el voto del argentino y el delantero del FC Barcelona comentó molesto: "Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best".

De esta manera, el pasado 30 de noviembre, en un partido entre Polonia y Argentina, a Messi se le veía con la intención de pasar por encima de él. "A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Estaba molesto, creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente. Lo volví a gambetear porque era él", aclaró el jugador del Inter de Miami en ESPN.

Esto no acabó ahi, sino que, ambos jugadores hablaron más tarde y solucionaron la situación. "Tuvimos una charla y estuvimos de acuerdo en que todo fue un malentendido. Ignoré todas las cosas pasadas porque era Robert y nos fue bien. Hablamos sobre el club, la ciudad... Todo quedó bien", concluyó Leo Messi.